Huawei presentó sus novedades para el 2026: qué lanzará el gigante chino

Fuente: WIRED.

La marca presentó nuevos lanzamientos y tecnologías clave, entre ellos la serie Huawei Mate 80 Series, la Huawei MatePad Mini y una nueva generación de wearables orientados al bienestar y el rendimiento deportivo. En el evento de Bangkok de mayo amplió esa propuesta con productos de gama alta que refuerzan su ecosistema en smartphones, tablets y salud.

Smartphones: la Mate 80 Series y el nova 15 Max

La Mate 80 Series es el portaestandarte de Huawei en celulares este año. Los smartphones de la serie Mate 80 destacan por su gran potencial de IA, mejorando significativamente la experiencia del usuario a través de funciones adaptadas de manera inteligente. También se presentaron modelos plegables como el Huawei Mate X7, con detalles de bisagra de alta calidad y una innovadora tecnología de pantalla.

El nova 15 Max es el otro gran lanzamiento en smartphones. Presentado en Bangkok el 7 de mayo, llega con una batería de 8.500 mAh, una de las más grandes de su categoría, combinando una autonomía excepcional con un diseño orientado a usuarios que exigen mucho de su equipo durante el día. También se presentó el nova 14 Pro a principios de año, con pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas, LTPO a 120 Hz, sensor principal de 50 MP con apertura variable y carga de 100 W.

Tablets: la más delgada del mercado

El protagonista absoluto en tablets es la MatePad Pro Max. La tableta más delgada del mercado entre las de 13 pulgadas o más: mide apenas 4,7 mm de grosor y pesa 499 gramos, con una edición PaperMatte que pesa solo 509 gramos. Combina portabilidad con herramientas de productividad al nivel de una PC.

La MatePad Mini completa la oferta en el segmento compacto. Se trata de una tablet compacta flagship de 8,8 pulgadas que aúna portabilidad con tecnología inteligente avanzada. Orientada a quienes buscan algo más pequeño que una tablet grande, pero más potente que un celular, para productividad y consumo de contenido.

Wearables: la WATCH FIT 5 y el GT Runner 2

En wearables, Huawei llega con la serie WATCH FIT 5 como estrella principal. Diseñada para integrar el bienestar al día a día, incluye más de 100 modos de entrenamiento, miniejercicios y funciones avanzadas de salud que acompañan la actividad física y el cuidado personal. Para poner en contexto el peso de la línea FIT en la estrategia de la marca: para abril de 2026, los envíos de la serie WATCH FIT superaron los 24 millones de unidades, estableciendo un nuevo referente en el mercado de los smartwatches deportivos.

Para corredores de alto rendimiento, Huawei lanzó el WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, especialmente diseñado para maratones, con capacidades de análisis de datos mejoradas para proporcionar apoyo científico en cada paso de la carrera.

El próximo gran evento: París en septiembre

El calendario de lanzamientos de Huawei no termina en mayo. La compañía prepara un evento llamado "Ride the Wind" en París para el 19 de septiembre, donde presentará la nueva serie HUAWEI WATCH GT 6 con funciones de fitness y salud de vanguardia, además de esperados smartphones y tablets. Todo indica que el segundo semestre del año traerá otra tanda de novedades tan significativa como la del primero.