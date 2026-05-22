Así es la casa minimalista de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos

Sol Pérez y Guido Mazzoni eligieron mudarse a un barrio privado rodeado de naturaleza para priorizar una rutina más tranquila.

La vida de Sol Perez y Guido Mazzoni atraviesa una etapa marcada por la tranquilidad familiar y los nuevos proyectos personales. Esa transformación también quedó reflejada en la casa que eligieron para vivir junto a su hijo Marco, una propiedad moderna ubicada en un exclusivo barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Dónde está ubicada la casa de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni decidieron alejarse del ritmo acelerado de la ciudad para instalarse en un entorno más relajado, rodeado de naturaleza y privacidad. La vivienda se encuentra dentro de un barrio privado del norte bonaerense, una elección que estuvo directamente relacionada con la búsqueda de mayor calma para la vida cotidiana de la pareja. El verde ocupa un lugar central en el paisaje y acompaña gran parte de la rutina familiar.

El contacto con la naturaleza se convirtió en uno de los principales atractivos del lugar. Desde distintos sectores de la propiedad se pueden observar espacios verdes amplios, algo que aporta luminosidad y una sensación permanente de amplitud.

La decisión de mudarse también coincidió con una nueva etapa para la pareja, enfocada en la crianza de su hijo y en una dinámica mucho más tranquila que la que mantenían años atrás.

Cómo es el estilo minimalista de la vivienda

La casa de Sol Perez y Guido Mazzoni responde a una estética moderna y minimalista. El diseño está pensado a partir de líneas simples, ambientes integrados y una fuerte apuesta por la funcionalidad.

Uno de los espacios más destacados es el living principal, que se conecta de manera fluida con el comedor y la cocina. Esta distribución abierta permite aprovechar mejor la luz natural y genera una sensación de continuidad en todos los ambientes.

Los tonos neutros predominan en paredes, muebles y objetos decorativos. Blancos, grises claros y colores tierra forman parte de una propuesta visual sobria que evita la sobrecarga estética y prioriza la comodidad diaria.

Además, la decoración mantiene una lógica práctica y ordenada, con pocos elementos ornamentales y muebles de diseño contemporáneo. El minimalismo aparece no solo en lo visual, sino también en la forma de habitar cada ambiente.

El jardín y la pileta, los espacios más impactantes

El jardín y la pileta se transformaron en los espacios más utilizados de la casa, ideales para reuniones familiares y momentos de descanso.

El exterior de la propiedad es otro de los sectores que más llama la atención. El parque trasero fue diseñado para combinar naturaleza, descanso y funcionalidad, manteniendo la misma estética moderna presente en el interior de la casa.

El jardín cuenta con amplios sectores verdes y áreas de circulación cómodas, sin divisiones rígidas ni estructuras recargadas. La intención fue crear un espacio relajado y adaptable a distintas actividades familiares.

En el centro del parque se encuentra la pileta, uno de los puntos más utilizados durante los días de calor. Rodeada de reposeras y zonas de sombra, se transformó en un lugar clave para reuniones y momentos de descanso al aire libre.

La conexión entre los ambientes interiores y el exterior también es uno de los aspectos más valorados de la propiedad. Grandes ventanales permiten integrar visualmente el jardín con el resto de la casa, reforzando la sensación de amplitud y contacto permanente con la naturaleza.

Una casa pensada para la vida familiar

La propiedad elegida por Sol Perez y Guido Mazzoni refleja una búsqueda clara: priorizar la tranquilidad, la privacidad y el bienestar familiar. Lejos de los diseños ostentosos, la pareja apostó por un hogar funcional y luminoso, donde cada espacio acompaña una rutina más relajada.

Con una estética minimalista, ambientes integrados y un gran protagonismo del verde, la vivienda se convirtió en el escenario ideal para esta nueva etapa personal que comparten junto a su hijo Marco.