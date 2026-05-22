Gemelo digital: el anuncio de Milei sobre IA que impactará en políticas sociales

El presidente, Javier Milei, difundió este viernes un video en el cual dio a conocer al primer Gemelo Digital, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano que se destinará a la implementación de políticas públicas del área social.

“ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!”, expresó Milei en un mensaje que publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

El posteo sumó un video en el cual se ven diversas imágenes con una voz en off que indicó: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial".

"Durante décadas, el estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy, Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social, un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas", agregó la narración del video posteado por el mandatario.

El video institucional añadió: "Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública".

"Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano", afirmó la narración.

Y cerró: "Convocando a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. De la asistencia reactiva al estado que anticipe". El video concluye con el logo institucional del Ministerio de Capital Humano.

Qué dijo el Ministerio de Capital Humano sobre el uso de IA en políticas sociales

Además del video, el Ministerio de Capital Humano dio más detalles sobre el Gemelo Digital en un comunicado.

La cartera que dirige Sandra Pettovello explicó: "La idea central es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado, el modelo pueda responder preguntas como:

¿Qué podría ocurrir si se implementa determinada política? ¿Qué impacto tendría una intervención específica? ¿Qué variables sociales están asociadas entre sí? ¿Cómo evolucionaría una población frente a determinadas decisiones? ¿Qué acciones optimizan mejores resultados?"

También señaló que "el concepto de 'Gemelo Digital' (Digital Twin) es una de las principales tendencias tecnológicas a nivel mundial vinculadas a la inteligencia artificial, el análisis de datos y la simulación predictiva. Un gemelo digital es una representación virtual y dinámica de un sistema real que permite observar, analizar, simular y anticipar comportamientos futuros a partir de grandes volúmenes de datos", y agregó que "se llama 'gemelo digital' porque construye una réplica inteligente de un sistema real, capaz de simular escenarios y proyectar resultados posibles antes de implementar acciones concretas".

Además, el Gobierno aseguró que "el Ministerio de Capital Humano impulsa por primera vez en el mundo la aplicación de esta tecnología específicamente en términos sociales".

Capital Humano expresó que la "la primera fase del proyecto contempla la conformación de una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional al desarrollo".

Y adelantó que la implementación del Gemelo Digital constará de cuatro fases: una primera de "diagnóstico institucional", una segunda de "mesa colaborativa", una tercera de "arquitectura de datos" y una cuarta de "tecnología, ética y gobernanza".