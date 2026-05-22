Tenistas dicen torneos de Grand Slam hacen caso omiso de sus preocupaciones; aumenta tensión en París

FOTO ARCHIVO-Vista general del logotipo de Roland Garros y pelotas de tenis

La ​creciente disputa entre los tenistas y los torneos del Grand Slam sobre el reparto de ingresos se intensificó el viernes en el Abierto de Francia, donde Novak Djokovic advirtió que ‌el deporte corría el riesgo de fragmentarse ‌aún más.

Mientras, los principales jugadores presionaban para tener más peso en la configuración de su futuro. Varios tenistas limitarían sus apariciones en la tradicional jornada de prensa previa al torneo 15 minutos y sin conceder entrevistas multimedia adicionales.

Las tensiones llevan semanas acumulándose, pero la retórica se agudizó en París, donde jugadores como Taylor Fritz insistieron en que sus quejas no se reducían simplemente a "querer más dinero".

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"Se trata de querer lo que es justo", añadió el estadounidense. "A medida que los torneos ganan más dinero, obviamente ​queremos que los ingresos que ⁠se reparten entre los jugadores reflejen eso".

Los tenistas han señalado la expansión de los torneos, ‌la programación y las finales nocturnas como algunos de los temas que alimentan la ⁠frustración, junto con lo que varios describieron como una ⁠falta persistente de diálogo por parte de los organizadores.

El ruso Andrey Rublev describió una creciente desconexión entre los jugadores y el circuito. "Cuando intentas comunicarte durante tantos años (...) no te escuchan. No responden. "Cuando envías un ⁠correo, nadie responde a los correos oficiales durante meses", destacó.

Rublev señaló que el problema no ​era simplemente económico, sino estructural. "Se trata más bien de si estamos unidos ‌y tratamos de hacer algo juntos para hacer ‌crecer el deporte".

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, planteó el debate como una lucha ⁠en nombre de los jugadores menos destacados del deporte, más que de sus grandes estrellas.

"No se trata de mí. Se trata de los jugadores que están más abajo en la clasificación, que están sufriendo", dijo. "Pero, como número uno del mundo, siento que tengo que alzar la voz y luchar por esos ​jugadores".

Aun así, los ‌jugadores adoptaron un tono más cauteloso ante la posibilidad de un boicot después de que Sabalenka planteara esa posibilidad a principios de este mes en Roma.

"No sé si quiero empezar a lanzar la palabra que empieza con 'B'", dijo Fritz. "Es algo muy serio, y no creo que nosotros, como jugadores, debamos lanzar amenazas tan graves a menos que estemos totalmente ⁠preparados para llevarlo a cabo".

Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, tampoco se atrevió a respaldar medidas drásticas.

"No creo que tenga sentido hacer algo que no sea constructivo", dijo la cuatro veces ganadora de Roland Garros. "Pero queremos presionar un poco más para conseguir lo que necesitamos".

Djokovic se mostró de acuerdo con muchas de las preocupaciones generales de los jugadores, al tiempo que advirtió contra una mayor división en el deporte.

"Siempre he estado del lado de los jugadores y he intentado defender sus derechos y un futuro mejor para ellos, ‌pero no solo para los mejores", dijo el 24 veces campeón de torneos del Grand Slam. "Tendemos a olvidar lo reducido que es el número de personas que viven de este deporte".

Mientras que los principales eventos de la ATP y la WTA redistribuyen alrededor del 22% de los ingresos a los jugadores, se estima que los Grand Slam devuelven cerca del 15%, una diferencia que se ha convertido en una fuente central ‌de tensión.

Los organizadores del Abierto de Francia han argumentado que los beneficios del torneo financian todo el ecosistema nacional del tenis, no solo el dinero de los premios.

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, dijo que lamentaba ‌la posibilidad de que se ⁠redujera el acceso de los medios de comunicación al inicio del Grand Slam sobre tierra batida.

"Siempre es lamentable, porque la jornada de prensa es un momento importante ​para el torneo, para los periodistas que vienen de todo el mundo y también para los aficionados a través de la cobertura mediática", declaró Mauresmo el jueves.

"Entendemos que hay debates y preocupaciones por parte de los jugadores, pero siempre es preferible el diálogo".

Con información de Reuters