En fotos y videos: los nuevos archivos desclasificados sobre presuntos ovnis

Desde Presidencia, en Estados Unidos se difundió una nueva serie de documentos desclasificados sobre objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como ovnis. Fue en el marco de un programa oficial que prometió revelar archivos históricos vinculados a los hallazgos de las fuerzas armadas de Norteamérica.

La publicación de los archivos desclasificados fue confirmada a través de un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense, quienes informaron que el material forma parte de “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE). Se trata de una plataforma creada para centralizar y hacer públicos los documentos relacionados con ovnis.

El sitio se lanzó el pasado 8 de mayo bajo el dominio oficial del gobierno estadounidense y reúne informes, fotos, videos y registros históricos que durante décadas permanecieron bajo clasificación militar o de inteligencia.

“Hoy, el Departamento de Guerra publica la segunda entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados”, señaló el vocero del Pentágono y asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos Sean Parnell. También adelantó que serán difundidas “nuevas entregas de forma gradual”.

El material desclasificado

Entre los archivos publicados aparecen 46 videos militares vinculados a fenómenos aéreos no identificados, además de documentos internos y audios atribuidos a la misión Apollo 12 Moon Landing.

Según trascendió, en esos registros los astronautas reportaron la presencia de objetos extraños mientras estaban en el espacio. También se incluyeron informes sobre esferas naranjas brillantes que habrían rodeado un helicóptero militar y reportes de “bolas de fuego” observadas en territorio mexicano.

Otro de los puntos que más interés despertó fueron los documentos de inteligencia relacionados con fenómenos detectados cerca de las instalaciones soviéticas de prueba de armamento, durante la Guerra Fría.

La difusión de estos archivos había sido reclamada tiempo atrás por legisladores estadounidenses y tomó relevancia después de que distintos sectores políticos reclamaran mayor transparencia sobre el conocimiento oficial acerca de ovnis.

Transparencia histórica

La Casa Blanca y el Pentágono defendieron la iniciativa como parte de un proceso de apertura informativa que nunca se había hecho. Según datos oficiales, el sitio ya superó las mil millones de visitas desde su lanzamiento. El gobierno interpreta este número como una muestra de enorme interés por el tema.

El secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que la administración de Donald Trump está “completamente alineada” con la decisión de avanzar en la publicación del material clasificado. “Estos archivos ocultos alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”, expresó el funcionario.

La documentación no confirma la existencia de vida extraterrestre, pero expone el seguimiento que durante décadas realizaron los organismos militares y de inteligencia sobre los fenómenos aéreos que, en muchos casos, aún no tienen explicación.