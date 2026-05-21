Atención usuarios de Spotify: el cambio definitivo de la aplicación para frenar las cuentas falsas

Fuente: MusicDiffusion.

Spotify ha implementado nuevas insignias de verificación para los artistas, que indican que el perfil representa a un artista real con contenido propio, garantizando que cumple con los criterios de autenticidad y confianza de la plataforma, frente a los perfiles generados por inteligencia artificial. La medida se extiende también a los podcasts: la nueva insignia para shows comenzó a aparecer el 19 de mayo en una selección inicial de programas y continuará desplegándose gradualmente durante los próximos meses.

Por qué Spotify necesitaba esto

El problema es de escala. Spotify eliminó más de 75 millones de tracks generados con IA en los últimos dos años, pero el volumen de contenido falso o automatizado siguió creciendo. Perfiles que imitan a artistas reales, podcasts generados íntegramente por IA con voces sintéticas y cuentas con reproducciones impulsadas por bots afectan tanto a los creadores legítimos como a la experiencia del oyente.

La insignia es la respuesta visible a ese problema. Cuando un usuario ve el check verde junto a un perfil, sabe que Spotify revisó y autenticó esa cuenta, que hay una persona real detrás y que el contenido cumple con las políticas de la plataforma.

Qué se analiza para otorgar la verificación

El proceso combina criterios automatizados con revisión humana. Spotify analiza perfiles de artistas que cuentan con actividad y participación constante por parte de los oyentes a lo largo del tiempo, priorizando aquellos que generan interés constante frente a picos puntuales. También tiene en cuenta elementos como fechas de conciertos, merchandising y cuentas de redes sociales asociadas, con el fin de confirmar que se trata de una persona real.

Para los podcasts, los criterios son equivalentes. La plataforma priorizará aquellos shows que pueda autenticar con confianza, tomando en cuenta una actividad sostenida de los oyentes, el cumplimiento de las políticas internas de Spotify y la autenticidad verificable de la audiencia, incluyendo mecanismos para detectar y evitar reproducciones fraudulentas o impulsadas por bots.

Qué pasa con los perfiles de IA y el alcance actual

La postura de Spotify es clara: los perfiles que representen principalmente a artistas o personajes generados por IA no podrán ser verificados. Eso no significa que todo el contenido creado con ayuda de IA sea prohibido, pero sí que la verificación queda reservada para creadores humanos identificables con presencia real dentro y fuera de la plataforma.

La empresa asegura que el 99% de los artistas que los usuarios buscan activamente ya cuentan con esta verificación. El despliegue es gradual dado el volumen de creadores en la plataforma, y Spotify reconoce que el concepto de autenticidad en la música evoluciona rápidamente, por lo que continuará ajustando sus criterios con el tiempo.