Alerta total en el Gobierno porque Baby Etchecopar filtró lo que no querían que se supiera: "Hay"

Alerta total en el Gobierno porque Baby Etchecopar filtró lo que no querían que se supiera.

En la pantalla de A24, el periodista Ángel "Baby" Etchecopar protagonizó un furioso editorial sobre las disputas en la gestión de Javier Milei. En su programa Basta Baby, el conductor detalló las presiones oficiales contra la prensa.

Durante su clásico programa nocturno, la figura del canal se tomó unos minutos para analizar el complejo panorama de La Libertad Avanza. "Chicos, hay una guerra interna en el gobierno de Javier Milei", arrancó.

Acto seguido, sacó a relucir sus advertencias previas sobre el caos institucional. "Todo lo que sostengo desde hace tiempo se cumple a la perfección", remarcó para validar su información ante la audiencia. Lejos de calmar el tono, profundizó: "En esta guerra interna, son todos contra todos".

La desesperación del oficialismo

Tras describir las peleas en el gabinete, el comunicador apuntó directo contra la estrategia mediática del oficialismo. "Ahora salen a hablar. Cuando los políticos salen a hablar es porque tienen que explicar algo, alguna mentira o algún embuste", disparó sin filtros. Luego, expuso las graves tácticas de silenciamiento del Poder Ejecutivo cuando los periodistas no son complacientes. "Si no, no te dan bola, no te atienden el teléfono, llaman para que te levanten y te quieren censurar", denunció con suma gravedad.

Alerta total en el Gobierno porque Baby Etchecopar filtró lo que no querían que se supiera.

Finalmente, cerró su intervención con una postura inflexible frente a los intentos de seducción de la cúpula gobernante. "Cuando están desesperados, ponen cara de buenos y salen a hablar. Yo, por supuesto, no le creo nada a ninguno", remató.