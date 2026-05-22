Tiembla Adorni por lo que reveló Wiñazki en vivo que lo complica: "Preocupa de verdad"

Tiembla Adorni por lo que reveló Wiñazki en vivo que lo complica.

El periodista Nicolás Wiñazki reveló detalles exclusivos sobre la investigación judicial que acorrala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El conductor confirmó el peritaje sobre el teléfono móvil del contratista Matías Tabar y advirtió sobre la desesperación del Gobierno ante la inminente filtración de mensajes.

En la pantalla de A24, Wiñazki describió el complejo panorama judicial. "Abrieron hoy el teléfono de Tabar", confirmó con absoluta seguridad. Acto seguido, dimensionó la gravedad de la situación para la cúpula del poder. "Yo te aseguro que en ese teléfono, salvo que haya venido alguien que lo haya borrado desde afuera, hay varias bombas", relató.

La presunta maniobra de Manuel Adorni

Luego, el periodista expuso la principal preocupación del funcionario libertario frente al avance de la Justicia. "Esto es lo que preocupa de verdad al poder y a Adorni. El teléfono de Matías Tabar fue abierto hoy, empezó la extracción, y ahí van a mostrar un montón de chats que lo complican", sentenció en el programa que conduce.

Tiembla Adorni por lo que reveló Wiñazki en vivo que lo complica.

Finalmente, el periodista destapó una supuesta estrategia de encubrimiento directo desde la sede del Poder Ejecutivo. "El jefe de Gabinete de Ministros llamó y llamó a Tabar hasta que efectivamente le dijo que, tal como había hecho con otros testigos, lo llamaba para acomodar o alinear su declaración. Esto es así", remató, en una grave denuncia que hizo en vivo.