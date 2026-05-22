Perra rescatada chilena Yuri acapara la atención en Cannes al ganar el primer premio del "Palm Dog"

El perro Apocalipsis recibe el premio Palm Dog en nombre de Yuri, ganadora del premio a la mejor actuación canina en la película "La Perra", entregado en la Quincena de los Cineastas, durante el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes

Por Rollo Ross ​y Miranda Murray

CANNES, FRANCIA, 22 mayo (Reuters) - Puede que Cannes sea famoso por sus estrellas del mundo del ‌cine, pero Yuri acaparó ‌toda la atención el viernes al ganar el premio no oficial más esperado del festival, el Palm Dog, por su interpretación en el drama chileno "La Perra".

El jurado elogió la interpretación de Yuri y su papel fundamental en la trama al elegir a la perrita ​chilena, cuyo premio ⁠consistió en un collar rojo con la inscripción "Palm Dog".

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La ‌directora Dominga Sotomayor Castillo subió al escenario ⁠con vistas a las cristalinas ⁠aguas azules de la Costa Azul francesa junto a otro perro rescatado llamado Apocalypse, quien aceptó humildemente el premio ⁠en nombre de Yuri, entre aplausos y ladridos ​de aprobación.

El Palm Dog -un juego de palabras ‌con el máximo galardón del ‌festival, la Palma de Oro-, ha pasado de ⁠ser un evento secundario y desenfadado a convertirse en un premio genuinamente codiciado desde que el periodista cinematográfico Toby Rose lo instauró en 2001.

"La Perra", que ​se estrenó ‌en la sección independiente Quincena de Realizadores, gira en torno a una mujer que vive en una remota isla chilena y que adopta impulsivamente a una cachorra llamada Yuri.

"No es un ⁠perro que haga un montón de trucos. Pero (la película) muestra realmente el vínculo y cómo mejora la vida de esta mujer una vez que Yuri entra en ella", declaró a Reuters la jurado y periodista cinematográfica Wendy Mitchell, que llevaba un sombrero decorado con pequeños perritos de peluche.

Yuri se ‌impuso a otros seis competidores para llevarse el primer premio.

Lola, otra perra rescatada, se llevó el Gran Premio del Jurado por su papel en el drama ambientado en Birmingham sobre las vidas de cinco amigos, "I See Buildings Fall ‌Like Lightning", que también se estrenó en la sección Quincena de Realizadores.

Entre los ganadores anteriores se encuentran Messi, el border ‌collie de "Anatomy ⁠of a Fall", de Justine Triet, que llevó su estrellato a un programa de televisión ​francés, así como Uggie, un jack russell que contribuyó a popularizar la raza con "The Artist" en 2011.

Con información de Reuters