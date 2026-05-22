Un centro de discapacidad pide colectas frente al abandono de Milei: "Es de vida o muerte"

El Centro de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, ubicado en Almirante Brown denuncia que el Gobierno de Javier Milei "no entrega medicación y pañales desde noviembre de 2025". La situación del Centro bonaerense se repite día a día en distintos centros de la provincia de Buenos Aires.

Sobre la situación, el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, reiteró a El Destape, que "el principal problema que tenemos es con el programa Incluir Salud, que depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación". "Lo más grave que estamos atravesando es la no entrega de pañales, medicación y alimentos especiales para las personas que se alimentan con sonda nasogástrica o botón gástrico". El programa se recortó en noviembre de 2025.

Montero agregó que "la medicación que toman nuestros residentes es vital. Sin esa medicación no se sobrevive, es una medicación básica para su subsistencia". Por tal motivo, desde el Centro de Discapacidad del Cottolengo Don Orione acudieron a la justicia. "Hicimos las denuncias correspondientes y tenemos un amparo a favor. Hubo un embargo, apelamos y la Justicia volvió a fallar a favor nuestro".

Se trata de la causa 045187/2017 que tramita en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora. La caratula de la denuncia es "Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Providencia- Cottolengo Don Orione y Escuela de Educación Especia San Pío contra el Ministerio de Salud de la Nación y otro S/amparo ley 16.986". "El expediente está terminado en etapa de ejecución y la sentencia se encuentra firme y consentida", aseguró Montero.

Además apuntó contra la administración nacional tras el reciente anuncio de actualización de aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad en un 2,6%, en el marco de una pérdida salarial sostenida que, desde la llegada de la administración libertaria supera el 55%.

A través de las redes sociales del Centro dieron a conocer la situación. "¡Urgente! El sector de discapacidad sigue en emergencia y la situación en cuanto a la entrega de medicación y pañales por parte de Incluir Salud no se realiza desde noviembre 2025", publicaron.

Además dejaron un alias bancario para colaborar con la difícil situación que atraviesan. "Les dejamos un alias para quienes tengan la posibilidad de colaborar con los residentes del Pequeño Cottolengo, ellos siempre agradecidos: COTTOLENGO.ORIONE.ES".

En tanto, Montero denunció que el valor del arancel fue "completamente licuado" y destacó la importancia de visibilizar la problemática que afecta a miles de trabajadores del área, frente a la indiferencia y la falta de respuesta de las autoridades. "No les interesa recomponer el arancel y mucho menos aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad", dijo.

Además dejó en claro que "no tienen del otro lado un interlocutor con quien poder plantear esta situación". Ello genera "el cierre de centros, ¿Qué pasa con los lugares que cierran y los residentes que se ven obligados a abandonar las instalaciones? Estamos hablando de algo que es de vida o muerte", afirmó.

Cómo está el Centro del Cottolengo

Debido a la falta de entrega de la medicación correspondiente por parte del Gobierno Nacional, los integrantes realizan una colecta para sostener los gastos de funcionamiento. "Iniciamos una colecta y continuamos con la campaña", explicó Montero. "Lamentablemente la situación continúa igual y en este contexto cada vez se puede menos", subrayó el director del Servicio de Discapacidad.

"No corresponde que tengamos que salir a pedir algo que tiene que garantizar y entregar el Estado nacional. Pero vamos a seguir adelante y a continuar con la difusión de esta situación que cada vez nos hace más difícil seguir funcionando", cerró.