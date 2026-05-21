Córdoba será escenario de una nueva fecha del TC

El Turismo Carretera se prepara para volver al Oscar Cabalén de Córdoba (foto: Agencia Ronda Córdoba).

El Turismo de Carretera regresa a Córdoba y la ciudad se prepara para recibir a los amantes de esta competencia que suma cada vez más adeptos. El gran premio convocará a corredores de la talla de Mariano Werner, Julián Santero, Agustín Canapino, José Manuel Urcera y los representantes cordobeses Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Rodrigo Lugón y Marco Dianda.

El año pasado, cuando la categoría volvió a la provincia, hubo una convocatoria histórica que promete repetirse en esta nueva edición. Miles de fanáticos se preparan para vivir dos jornadas inolvidables.

El evento cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes y la organización de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). El regreso de la categoría al autódromo Oscar Cabalén consolida la posición de la provincia como una de las plazas más convocantes del calendario nacional. Además, el evento tiene un importante impacto turístico y económico dado la cantidad de personas que convoca.

A la edición anterior asistieron más de 100.000 visitantes que generaron un volumen de negocios entre hotelería, gastronomía y servicios, superior a los 14.000 millones de pesos. El entrerriano Mariano Werner, a bordo de su Ford, fue el ganador de la categoría y este año buscará repetir la hazaña.

El circuito cordobés es uno de los más exigentes del país. La pista combina sectores veloces con curvas trabadas que exigen un equilibrio perfecto. El gobierno de la provincia realizó una serie de obras de importancia para adecuar al autódromo a los estándares requeridos para ser sede de la competencia.

El Turismo Carretera se prepara para volver al Oscar Cabalén de Córdoba (foto: Agencia Ronda Córdoba).

En 2024 se remodeló la curva 1 y se construyeron más de 20.000 metros cuadrados de playón adoquinado. Además se incorporaron nuevas vías de escape en la curva 3 y se reasfaltaron los sectores clave del circuito. Se realizaron mejoras en la seguridad y en la zona de boxes y se construyeron paredones en la recta principal junto con la instalación de guardarraíles.

A la emoción de ver un parque automotor de primer nivel conducido por los pilotos más reconocidos del país, el evento suma una propuesta integral con actividades para toda la familia. Durante las dos jornadas habrá una nutrida carta gastronómica en los distintos foodtrucks que participan de la iniciativa. También habrá experiencias interactivas, espacios de marcas, activaciones de marketing y una zona VIP. La nueva edición del TC promete ser un festejo para todos los gustos.

Las entradas ya están a la venta y la organización recomienda adquirirlas con tiempo dado que la demanda es alta y miles de personas no quieren perderse la competencia. Los tickets se pueden conseguir en www.tcencordoba.com.ar, con opciones de pago en tres y seis cuotas sin interés. La entrada general, que incluye ingreso al predio las dos jornadas, acceso a baños químicos y zona gastronómica, ronda los $35.300. También hay opciones para sectores de boxes y espacios VIP.

Además, los menores de 10 años y los jubilados mayores de 70 podrán ingresar sin cargo al sector general. Las personas que presenten el CUD también tendrán acceso gratuito. Con una grilla de pilotos de primer nivel, mejoras recientes en el circuito y una propuesta pensada para toda la familia, el regreso del Turismo Carretera al Oscar Cabalén volverá a convertir a Córdoba en uno de los grandes escenarios del automovilismo argentino.