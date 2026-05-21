Mundial 2026: Argelia recuperó un jugador clave para su debut contra la Selección Argentina

Argelia será el primer rival de Argentina en el Mundial.

La Selección Argentina iniciará la defensa del título en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio en Kansas, donde enfrentará a Argelia por la apertura del Grupo J. Para dicho partido, el seleccionado africano llegaba con una importante baja debido a la lesión de uno de sus jugadores, que debió pasar por el quirófano y no tenía prevista una fecha de recuperación precisa y, por lo tanto, estaba en duda para la Copa del Mundo.

Se trata de Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane que sufrió una fractura de mandíbula y mentón después de sufrir un choque con un rival en el cruce entre Granada y Almería el mes pasado en un partido correspondiente a la Segunda División de España. La cirugía había sido realizada el 29 de abril y, desde entonces, no había hecho ninguna aparición hasta que se lo vio sumarse a los entrenamientos de su equipo esta semana.

Con una máscara puesta para proteger su rostro, el hijo del campeón de Francia 1998 sorprendió al entrenar a la par de sus compañeros del Granada este miércoles a la espera de volver a proteger el arco en el partido contra Mirandés. No obstante, es posible que su entrenador no lo ponga el domingo para la penúltima fecha e incluso se estima que no terminará la temporada en cancha, ya que el objetivo principal es que se termine de recuperar para el Mundial.

De hecho, es altamente probable que Zidane pueda estar en condiciones para el debut contra los campeones del mundo, que podrían encontrarse con una auténtica valla bajo los postes. Si bien apenas suma seis partidos como arquero de Argelia, el guardameta nacido en Marsella solo ha recibido tres goles, siendo estos en la caída de 2-0 ante Nigeria en los cuartos de final de la Copa de África y la victoria por 2-1 sobre Uganda en las Eliminatorias.

En relación con esto, Luca lleva cuatro partidos con la valla invicta, el último de ellos en el amistoso contra Uruguay que terminó en un empate sin goles a finales de marzo. A nivel clubes, el arquero disputó 27 partidos en esta temporada, recibió 33 goles y cerró el arco en cero en nueve oportunidades, aunque claro que compite en la Segunda División y no ha tenido la oportunidad de enfrentar a los grandes talentos argentinos que juegan en España.

Zidane debutó con Argelia en octubre del 2025.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026