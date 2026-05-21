La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 21 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7140
- 1: 7140
- 2: 8866
- 3: 8052
- 4: 0088
- 5: 3643
- 6: 9609
- 7: 7509
- 8: 4166
- 9: 1425
- 10: 3631
- 11: 3545
- 12: 2135
- 13: 5371
- 14: 1845
- 15: 3401
- 16: 0755
- 17: 5598
- 18: 7517
- 19: 6825
- 20: 0896
Letras de la Nacional: IGRZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 3047
- 1: 3047
- 2: 4343
- 3: 0982
- 4: 0352
- 5: 5672
- 6: 5233
- 7: 2952
- 8: 0442
- 9: 0710
- 10: 2723
- 11: 5064
- 12: 6564
- 13: 3912
- 14: 7778
- 15: 6838
- 16: 8092
- 17: 3312
- 18: 4058
- 19: 0207
- 20: 0563
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1722
- 1: 1722
- 2: 5105
- 3: 6749
- 4: 2014
- 5: 5632
- 6: 1384
- 7: 1783
- 8: 8101
- 9: 9098
- 10: 5045
- 11: 0061
- 12: 7244
- 13: 3937
- 14: 3130
- 15: 2847
- 16: 6042
- 17: 3501
- 18: 6935
- 19: 0969
- 20: 5504
Letras de la Nacional: GHKM
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0856
- 1: 0856
- 2: 0054
- 3: 3196
- 4: 0281
- 5: 1569
- 6: 0648
- 7: 6551
- 8: 5498
- 9: 9701
- 10: 2370
- 11: 2183
- 12: 3801
- 13: 8552
- 14: 1492
- 15: 7243
- 16: 6544
- 17: 4048
- 18: 5987
- 19: 1578
- 20: 5966
Hace 21 horas
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.
Hace 22 horas
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 20 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 20 de mayo de 2026.
14:48 | 19/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 19 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 19 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 19 de mayo de 2026.
13:05 | 18/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 18 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 18 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 18 de mayo de 2026.
17:20 | 17/05/2026
Telekino 2428: resultados del sorteo del 17 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2428. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2428: resultados del sorteo del 17 de mayo.
15:50 | 17/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 17 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 17 de mayo de 2026 y controlar boleta.
11:16 | 15/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 15 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 15 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 15 de mayo de 2026.
13:31 | 14/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 14 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 14 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de mayo de 2026.
21:26 | 13/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 13 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.373 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 13 de mayo de 2026.
Resultados del sorteo 3.373 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 13 de mayo de 2026.
13:59 | 13/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 13 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 13 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 13 de mayo de 2026.
15:10 | 12/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 12 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 12 de mayo de 2026.
12:23 | 11/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 11 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 11 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 11 de mayo de 2026.
22:11 | 10/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 10 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 10 de mayo de 2026.
Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 10 de mayo de 2026.
17:33 | 10/05/2026
Telekino 2427: resultados del sorteo del 10 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2427. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Resultados del sorteo de Telekino 2426 del domingo 10 de mayo.