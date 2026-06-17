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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 17 de junio

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Los sorteos de quiniela de hoy generan expectativa entre miles de apostadores que siguen de cerca los resultados de la Quiniela Nacional, la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires, la Quiniela de Córdoba, la Quiniela de Santa Fe y otros juegos oficiales. A lo largo de la jornada se realizan los sorteos de la Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna, cuyos números suelen ubicarse entre las búsquedas más consultadas del día.

Seguí acá los resultados de la quiniela de hoy, donde actualizaremos en tiempo real los números ganadores de cada sorteo, el detalle de los premios y las principales novedades vinculadas a las loterías oficiales. Mirá las pizarras ganadoras de la quiniela y toda la información necesaria para verificar apuestas y conocer qué números salieron en cada edición.

Hace 9 minutos

¡Doble o nada! La Redoblona: el truco para multiplicar tu suerte en la quiniela

🔄 La Redoblona

¿Andás buscando un pálpito que te haga vibrar? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 24 minutos

¿Aguacero furioso? ¡Corré a jugarle al 39 y al 09, los números de la lluvia!

Mirar el cielo antes de jugar

¡Atención, apostadores! Si el día arranca nublado y el pronóstico anuncia tormenta fuerte, no lo dudes: es un pálpito de la quiniela. La costumbre inquebrantable dice que hay que jugarle al 39 (La Lluvia) y al 09 (El Arroyo). Son fija, como el mate amargo cuando truena. ¿Ya tenés tu jugada lista para el sorteo de esta tarde?

Hace 1 hora

¡A levantarse temprano! Así nació 'La Previa', el sorteo que calma la ansiedad de los madrugadores

¿Por qué se creó "La Previa"?

Si sos de esos apostadores que se despiertan con el pálpito y no pueden esperar hasta el mediodía, ¡esta historia es para vos! Resulta que el sorteo de media mañana (a las 10:15 / 10:30) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: si te levantás con el número en la cabeza, jugale a la Previa y empezá el día con la suerte de tu lado. ¡Este miércoles 17 de junio, no te la pierdas!

Hace 2 horas

🔥 ¡El 2386 se llevó la Primera en Entre Ríos! Resultados de la quiniela de hoy

¡Atención a la timba! En el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos, turno Primera, el número que salió a la cabeza fue el 2386. ¡A Festejarlo si lo tenías!

La Pizarra Completa

  1. 2386
  2. 7199
  3. 2408
  4. 3523
  5. 4575
  6. 7610
  7. 4394
  8. 1147
  9. 6686
  10. 8067
  11. 4318
  12. 3511
  13. 4830
  14. 3935
  15. 8810
  16. 5919
  17. 0550
  18. 2232
  19. 8376
  20. 5180

Hace 2 horas

¡Salió el 1616 a la cabeza en la Primera de Córdoba! — Mirá la pizarra completa

Sorteo de la Córdoba ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 1616.

La Pizarra Completa

  1. 1616
  2. 6488
  3. 4592
  4. 9047
  5. 1944
  6. 9045
  7. 1384
  8. 7890
  9. 6227
  10. 6732
  11. 9971
  12. 8163
  13. 1217
  14. 3572
  15. 5044
  16. 7553
  17. 7922
  18. 9340
  19. 0315
  20. 4023

¡Suerte para la próxima jugada!

Hace 2 horas

¡Saltó el 8100 a la cabeza! Santa Fe ya tiene su Primera del miércoles

¡Atención a la timba! En el turno Primera de la Santa Fe, el número a la cabeza fue el 8100.

La Pizarra Completa:

  1. 8100
  2. 8062
  3. 0648
  4. 0815
  5. 5663
  6. 5287
  7. 2670
  8. 5309
  9. 8920
  10. 8152
  11. 3697
  12. 8480
  13. 6412
  14. 3667
  15. 9134
  16. 6567
  17. 9014
  18. 7359
  19. 8209
  20. 4576

Hace 2 horas

¡Salta la banca en la Primera de la Provincia! El 3952 se lleva la cabeza

¡Atención a la timba! En el turno Primera de la Provincia, el número a la cabeza fue el 3952. ¡Que no pare la suerte!

La Pizarra Completa

  1. 3952
  2. 5459
  3. 3126
  4. 4914
  5. 8356
  6. 9960
  7. 2271
  8. 0723
  9. 4772
  10. 7878
  11. 1007
  12. 0095
  13. 4743
  14. 8105
  15. 5686
  16. 6100
  17. 8750
  18. 8255
  19. 5639
  20. 7249

Hace 2 horas

¡La Ciudad pegó el 5573 a la cabeza en la Primera! Conocé la pizarra completa de este miércoles

Atención a la timba! En el sorteo de la Ciudad de este miércoles 17 de junio, turno Primera (12:00), el número a la cabeza fue el 5573. La suerte ya está echada y acá te dejamos la pizarra completa con los 20 números que salieron.

La Pizarra Completa

  1. 5573
  2. 8651
  3. 6372
  4. 4866
  5. 3703
  6. 8661
  7. 6867
  8. 7348
  9. 5686
  10. 2983
  11. 1460
  12. 0757
  13. 1099
  14. 5946
  15. 0954
  16. 4449
  17. 4383
  18. 3135
  19. 6854
  20. 6158

Hace 3 horas

¿Pálpito con San Cono? El 03 te espera, aunque ya haya pasado el 3 de junio

San Cono, el patrono de la timba

Este 3 de junio se celebró a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. Hoy, 17 de junio, quizás todavía tengas el pálpito: jugale al 03, que nunca está de más pedirle una ayudita al santo. ¡A cruzar los dedos!

Hace 3 horas

¿Soñaste con un muerto que te pide plata? No es casualidad: la tabla de los sueños tiene pasado napolitano

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que esos números que todos conocemos —el 32 la guita, el 14 el borracho— no los inventó un criollo en un bodegón. Son una adaptación re piola de la "Smorfia" napolitana, esa antigua tradición que los inmigrantes italianos trajeron en los barcos. Ahora, cada vez que soñás con algo y le jugás al número, estás haciendo un poco de historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 3 horas

¡Trueno en la timba! El 7255 encabeza la La Previa de Entre Ríos

¡Atención a la timba! En el sorteo de Entre Ríos, turno La Previa, el número que salió a la cabeza fue el 7255.

La Pizarra Completa:

  1. 7255
  2. 2032
  3. 7185
  4. 0736
  5. 9677
  6. 8720
  7. 1856
  8. 4631
  9. 4128
  10. 6677
  11. 9474
  12. 6258
  13. 8870
  14. 0123
  15. 4937
  16. 6244
  17. 6046
  18. 4541
  19. 8548
  20. 6382

Hace 3 horas

🔥 ¡Córdoba ya tiene su cabeza! El 9506 se llevó la Previa y la timba explota

¡Atención, apostadores! El turno La Previa de la lotería de Córdoba ya dejó su número ganador. A la cabeza salió el 9506, un número que promete alegrarle el miércoles a más de uno.

La pizarra completa de Córdoba – La Previa

Acá va la lista de los 20 números que jugaron esta mañana. Tomá nota, que nunca se sabe cuándo pega el chasco.

  1. 9506
  2. 3077
  3. 5490
  4. 7215
  5. 0010
  6. 1993
  7. 5428
  8. 8519
  9. 5672
  10. 8445
  11. 9766
  12. 5223
  13. 4122
  14. 3405
  15. 8004
  16. 6544
  17. 8548
  18. 7782
  19. 3002
  20. 9012

Hace 3 horas

¡El 4651 a la cabeza en Santa Fe La Previa! Resultados de la quiniela de este miércoles

¡Atención a la timba! En el sorteo de la Santa Fe, turno La Previa, el número que salió a la cabeza fue el 4651.

La pizarra completa

  1. 4651
  2. 4836
  3. 1249
  4. 1847
  5. 7404
  6. 2109
  7. 4421
  8. 7305
  9. 7005
  10. 8306
  11. 9003
  12. 6022
  13. 0395
  14. 1569
  15. 5554
  16. 2616
  17. 2275
  18. 2796
  19. 4827
  20. 9727

Hace 4 horas

¡El 7735 se llevó la cabeza en La Previa de la Provincia! Mirá la pizarra completa

¡Atención a la timba! En el turno La Previa de la Provincia, el número a la cabeza fue el 7735.

La Pizarra Completa:

  1. 7735
  2. 1933
  3. 0223
  4. 6589
  5. 7666
  6. 2280
  7. 5852
  8. 3610
  9. 1795
  10. 8513
  11. 0872
  12. 8454
  13. 1951
  14. 2111
  15. 1544
  16. 0855
  17. 0886
  18. 6211
  19. 5678
  20. 1272

Hace 4 horas

¡Salió el 4007 a la cabeza en la Ciudad! La Previa de este miércoles ya tiene ganador

¡Atención a la timba! En el turno La Previa de la lotería Ciudad, el número que salió a la cabeza fue el 4007. Un número que promete alegrarle el miércoles a más de uno.

La pizarra completa

  1. 4007
  2. 5772
  3. 9304
  4. 3074
  5. 3891
  6. 7759
  7. 8770
  8. 6949
  9. 3234
  10. 3151
  11. 3400
  12. 7975
  13. 9556
  14. 2706
  15. 7710
  16. 9159
  17. 0267
  18. 5366
  19. 7500
  20. 0775

Hace 4 horas

La jugada de los vivos: cómo ganar el doble con una Redoblona

¿Qué es una Redoblona?

¿Andás buscando un pálpito para encarar el sorteo de esta tarde? Te contamos que la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra (por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5). ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe este miércoles!

Hace 5 horas

🤯 ¿20 números? No es magia, es estrategia: la verdad detrás de la pizarra de la Quiniela

¿Por qué se sortean 20 números?

¡Pará la máquina, apostador! Si alguna vez te preguntaste por qué en la Quiniela salen 20 bolitas y no menos, la respuesta te va a servir para afilar el pálpito. Resulta que los 20 lugares de la pizarra existen para que podamos meter apuestas múltiples, como la famosa Redoblona, y también para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. O sea, más chances de ganar y más estrategia para los que saben jugar. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 5 horas

¡Dale, animate a la Redoblona! Apostá a dos números y multiplicá la emoción (y la plata)

🔄 La Redoblona

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, ¡el premio se multiplica! Jugale a tu sueño y al del vecino, que la suerte puede ser doble. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 5 horas

¿Soñaste con un billete? ¡Jugale a la última cifra y cobrás 7 veces!

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

¿Andás buscando un pálpito rápido? Te contamos que si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si ponés $100, te llevás $700 de una. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este miércoles!

Hace 5 horas

¿Se te cerraron los ojos? ¡No te perdás la Nocturna! Esta noche, a las 9, la suerte sale a bailar

⏰ Sorteo Nocturna

¿Andás buscando un pálpito para cerrar el día? Te contamos que hoy, miércoles 17 de junio, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es el último chance de la jornada para que la suerte te agarre dormido… ¡pero bien despierto a la hora de jugar! Cruzá los dedos, revisá tus sueños y mandate un numerito antes de las 9. ¡Que el 00 te haga ganar!

Hace 6 horas

¿Soñaste con las 10:15? ¡Jugale al 1015 que salió en La Previa!

⏰ Sorteo La Previa

Arrancamos el miércoles con todo. El primer sorteo del día ya pasó: La Previa, de lunes a sábado a las 10:15 hs. ¿Te agarró el pálpito justo a esa hora? Si soñaste con el despertador o con el reloj de la cocina, jugale al 1015 que es el número de la hora exacta. Los apostadores más madrugadores ya están cruzando los dedos. ¡La suerte no descansa ni antes del mediodía! Seguí atento que en un rato contamos más números. Mientras, chequeá si tu sueño rindió frutos en la tabla.

Hace 6 horas

¡Plata que cae del cielo! ¿Cuánto te paga la Quiniela si le atinás a una sola cifra?

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Che, ¿andás con un pálpito pero no querés arriesgar mucha guita? Te contamos que si le pegás a la última cifra a la cabeza, te llevás siete veces lo que apostaste. O sea, si ponés $100, al toque te convertís en $700. ¡Un golazo para empezar la semana! Jugale con fe, que la suerte no avisa.

Hace 6 horas

¡Miércoles de suerte! La Previa ya salió a las 10:15 – ¿tenés el número justo?

⏰ Sorteo La Previa

Arrancó la rueda de la quiniela con todo. El primer sorteo del día, La Previa, se juega de lunes a sábado exactamente a las 10:15 hs. Hoy miércoles 17 de junio no hay excusas: si tenés un pálpito, mandale mecha. ¡La suerte ya está girando y capaz te roza!

Hace 6 horas

¡Arrancó la quiniela! La Previa de las 10:15 ya tiene ganadores… ¿tenés tu pálpito?

⏰ Sorteo La Previa

¡Buenos días, apostadores! Arrancamos la jornada con el primer sorteo del día: La Previa. Tal cual, de lunes a sábado a las 10:15 hs se corre la primera bola. Hoy, miércoles 17 de junio, ya se jugó y los números están dando vueltas. Si tenés un sueño fresco o un pálpito matutino, es momento de cruzar los dedos. ¡Que la suerte te acompañe en esta mañana!

Hace 7 horas

¿Soñaste con una rata? ¡Jugale al 89! El truco de las dos últimas cifras que te puede hacer ganar

El secreto de las últimas 2 cifras

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras (por ejemplo, 3689), la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el 89 es la rata. Así que no te vuelvas loco con los números largos: ¡jugale siempre a las dos últimas y cruzá los dedos para el próximo sorteo!

Hace 7 horas

¡La siesta de los apostadores! A las 15:00 llega la Matutina

⏰ Sorteo Matutina

¡Atención, apostadores! Después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el momento justo para revisar tus sueños con el café de la tarde. ¡No te duermas! Jugale a tu pálpito y cruzá los dedos para que la suerte te acompañe.

Hace 7 horas

¡Son las 12 y La Primera ya está en marcha! ¿Tenés el número soñado?

⏰ Sorteo La Primera

¡Atención, apostadores! Este miércoles 17 de junio, el reloj marca las 12:00 hs en punto y arranca el sorteo de La Primera. Si tenés un pálpito o soñaste con algo raro, ¡este es el momento de jugarle! La suerte está servida al mediodía, no te duermas.

Hace 7 horas

¿Sabías que los números de la quiniela los cantaban chicos a los gritos? ¡Hoy ya no!

El fin de los Niños Cantores

Antes los sorteos eran otra cosa: los números de la Lotería Nacional los extraían y cantaban a los gritos unos pibes. Hoy, todo es automatizado con bolilleros neumáticos y escribanos. Pero la frase "cantá los números" quedó para siempre en el léxico apostador. ¡Un pálpito histórico para tu jugada de hoy!

Hace 8 horas

¿Sabías que la Quiniela oficial nació en 1973? ¡Todo para combatir el juego clandestino!

El origen de la Quiniela Oficial

Si pensabas que la Quiniela es de toda la vida, te llevamos un pálpito histórico: la versión oficial arrancó recién en 1973. ¿El motivo? Combatir el juego clandestino que reinaba en los barrios. ¡Desde entonces, los apostadores tienen un lugar seguro para soñar! Jugale con fe que la suerte está de tu lado.

Hace 8 horas

¡A almorzar y a jugar! Todo lo que tenés que saber del sorteo Matutina de este miércoles

⏰ Sorteo Matutina

Después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Si andás con ganas de un pálpito, este es el momento. ¡Jugale con fe y a cruzar los dedos para que la suerte te sonría!

Hace 8 horas

¡Basta de esconderse! La Quiniela oficial nació en 1973 para combatir el juego clandestino

El origen de la Quiniela Oficial

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, ya que antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 8 horas

¡Redoblona: el pálpito que duplica tu suerte!

🔄 La Redoblona

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, ¡el premio se multiplica! Una jugada para los más atrevidos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 9 horas

¡Ojo con el 32! Cuando todos sueñan con guita, la banca se pone la gorra

El tope de banca

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si sale un número muy popular, como el 32 (el dinero), la lotería aplica el famoso “tope de banca”. ¿Qué significa? Que pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. ¡Así que cuidate de los sueños compartidos y jugale con cautela! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.

Hace 9 horas

¡Atención, trasnochados! El primer pálpito del día: La Previa sale a las 10:15

⏰ Sorteo La Previa

¿Todavía con el mate en la mano? No te olvides que hoy miércoles 17 de junio, el primer sorteo de la quiniela es La Previa a las 10:15 hs. Un clásico para arrancar el día con la suerte. ¡Cruzá los dedos y jugale a tu sueño de anoche!

Hace 9 horas

¡Soñaste con una rata y no sabés qué jugar? Acá te contamos el secreto de las dos últimas cifras

El secreto de las últimas 2 cifras

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque el número de cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En ese caso, el 89 es la rata. Así que si soñaste con ese bicho, ya sabés a qué número jugarle. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 9 horas

¡No te duermas, que la Nocturna te puede dejar seco de alegría!

⏰ Sorteo Nocturna

Mirá, si todavía estás con el pálpito dando vueltas, tenés tiempo hasta las 21:00 hs para jugarle a la Nocturna. Es el cierre del día, miércoles 17 de junio, y la suerte no descansa. ¡Afilá los números y que la fortuna te guiñe el ojo!

Hace 10 horas

¡Al mediodía se juega La Primera! ¿Tenés un pálpito? ¡Apostale a la suerte!

⏰ Sorteo La Primera

¡Atención, apostadores! La Primera llega justo al mediodía. El sorteo se realiza a las 12:00 hs en punto. Si tenés un sueño o un número que te late, este es el momento de jugarle a la quiniela. ¡No te duermas, que la suerte no espera!

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