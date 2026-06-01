La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy junio 1 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 2214
- 1: 2214
- 2: 4463
- 3: 1863
- 4: 6007
- 5: 2272
- 6: 6972
- 7: 5954
- 8: 9398
- 9: 0727
- 10: 1664
- 11: 2378
- 12: 1818
- 13: 9733
- 14: 3484
- 15: 6238
- 16: 6106
- 17: 1720
- 18: 0411
- 19: 3899
- 20: 3518
Letras de la Nacional: IFWZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 1302
- 1: 1302
- 2: 4131
- 3: 7382
- 4: 7553
- 5: 9516
- 6: 0547
- 7: 7943
- 8: 1238
- 9: 5074
- 10: 3456
- 11: 0187
- 12: 8476
- 13: 5019
- 14: 5409
- 15: 8725
- 16: 2035
- 17: 4089
- 18: 6589
- 19: 0999
- 20: 0356
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2159
- 1: 2159
- 2: 0046
- 3: 4739
- 4: 5067
- 5: 5846
- 6: 6277
- 7: 1641
- 8: 0940
- 9: 8721
- 10: 8504
- 11: 7730
- 12: 4840
- 13: 7246
- 14: 4037
- 15: 0867
- 16: 3410
- 17: 7884
- 18: 5674
- 19: 3758
- 20: 8169
Letras de la Nacional: NPQY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0263
- 1: 0263
- 2: 7312
- 3: 9515
- 4: 3611
- 5: 7975
- 6: 9876
- 7: 2845
- 8: 3063
- 9: 4148
- 10: 1862
- 11: 8412
- 12: 0743
- 13: 8099
- 14: 2821
- 15: 5134
- 16: 2142
- 17: 9128
- 18: 3749
- 19: 8187
- 20: 6793
Hace 19 horas
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.
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Hace 22 horas
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.
11:39 | 29/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.
13:36 | 28/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.
17:15 | 27/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.
13:20 | 27/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.
13:26 | 26/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.
20:57 | 24/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.
20:51 | 24/05/2026
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.
11:22 | 22/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.
12:27 | 21/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.
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16:40 | 20/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.
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15:20 | 20/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de mayo
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14:48 | 19/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 19 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 19 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 19 de mayo de 2026.