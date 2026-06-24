Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 24 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
¿Soñaste con un montón de billetes? Las 3 cifras pagan 600 veces tu apuesta
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con ganas de hacerte el vivo, escuchá esto: acertar las 3 cifras a la cabeza te da 600 veces lo apostado. O sea, si ponés $100, te convertís en $60.000. ¡Un pálpito que puede cambiar el día!
Hace 20 minutos
¿Soñaste con cuatro números? ¡Jugale a la cabeza y ganá 3.500 veces lo apostado!
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás buscando un pálpito que te cambie la vida? Te contamos que el premio más difícil de la quiniela también es el más jugoso. Si acertás exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. ¡Imaginate si le ponés una monedita! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
¡Multiplicá la suerte! La Redoblona paga el doble si le pegás a dos números en distintos lugares
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Si querés forrarte en un saque, jugale a las 4 cifras: pagan 3.500 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con la suerte de tu lado y querés un pálpito que pegue fuerte, prestá atención: acertar las 4 cifras a la cabeza te paga 3.500 veces lo que apostaste. O sea, si le metés $100, te podés llevar $350.000. ¡Un golazo! Así que ya sabés, para el próximo sorteo de la Quiniela, jugale a la combinación que tengas en mente. La suerte es redonda y puede caer en cualquier momento. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con una rata? El pálpito del 89 y el secreto de las últimas dos cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque el número que salga a la cabeza tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se guía por las últimas dos cifras. En ese caso, el 89 corresponde a la rata. Así que si soñaste con una rata, ya sabés a qué número jugarle. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con un montón de billetes? Mirá cuánto paga la jugada de 4 cifras
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si tu pálpito es fuerte y le acertás a las 4 cifras a la cabeza, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. Por ejemplo, si jugaste $100, ¡te convertís en dueño de $350.000! Un verdadero golpe de suerte para los apostadores que buscan el premio mayor.