Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 24 de junio

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si andás con la suerte de tu lado y querés un pálpito que pegue fuerte, prestá atención: acertar las 4 cifras a la cabeza te paga 3.500 veces lo que apostaste. O sea, si le metés $100, te podés llevar $350.000. ¡Un golazo! Así que ya sabés, para el próximo sorteo de la Quiniela, jugale a la combinación que tengas en mente. La suerte es redonda y puede caer en cualquier momento. ¡A cruzar los dedos!