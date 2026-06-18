Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 18 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 18 minutos
💸 Si soñaste con dos números, ¡no te duermas! Mirá cuánto te pagan si los jugás a la cabeza
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si estás con el pálpito de jugar dos cifras en la Quiniela, te conviene saber que, si acertás a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo: si ponés $100, te llevás $7.000 de una. ¡No está nada mal para un jueves!
Hace 1 hora
¿Cansado de errarle a la cabeza? ¡Apuntá a los premios y largá el lamento!
Jugar "a los premios"
¿Vos también te la pasás pifiándole al número de la cabeza? Tranqui, acá va un pálpito para los apostadores: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Sí, paga menos, pero hay muchas más chances de pegarle. Así que si andás con la suerte justita, jugale a los premios y cruzá los dedos para el sorteo de este jueves 18 de junio. ¡A darle!
Hace 1 hora
💥 La Redoblona: apostá a dos números y si salen, ¡cobrás el doble! ¿Tenés un pálpito?
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito para el jueves? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos y a apostar en doble!
Hace 1 hora
¿Soñaste con una docena? Ahora sabés por qué la Quiniela tiene 20 números en la pizarra
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la Quiniela no se queda con un solo número y larga veinte bolitas, acá va el pálpito: esos 20 lugares en la pizarra existen para que puedas jugar apuestas múltiples como la Redoblona, esa jugada que te permite elegir dos números y ganar si salen en cualquier orden. Además, es ideal para los apostadores que le entran a los 5, a los 10 o a los 20 sorteos. O sea, más chances de que tu número favorito aparezca. ¡Así que ya sabés, la suerte se multiplica con cada lugar en el tablero!
Hace 1 hora
¡Mediodía de pura suerte! Llega La Primera: ¿ya tenés tu número para el sorteo de las 12?
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que La Primera se sortea al mediodía, justo a las 12:00 hs en punto. Este jueves 18 de junio, los apostadores tienen la chance de arrancar la tarde con la suerte de su lado. ¡A preparar los números y a soñar con el billete ganador!