Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 18 de junio

¿Por qué se sortean 20 números?

Si alguna vez te preguntaste por qué la Quiniela no se queda con un solo número y larga veinte bolitas, acá va el pálpito: esos 20 lugares en la pizarra existen para que puedas jugar apuestas múltiples como la Redoblona, esa jugada que te permite elegir dos números y ganar si salen en cualquier orden. Además, es ideal para los apostadores que le entran a los 5, a los 10 o a los 20 sorteos. O sea, más chances de que tu número favorito aparezca. ¡Así que ya sabés, la suerte se multiplica con cada lugar en el tablero!