Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 19 de junio

¿Por qué se creó "La Previa"?

¡Atención, madrugadores! Si sos de los que se despiertan con el pálpito de la suerte, esto te interesa. El sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria justamente para calmar la ansiedad de los apostadores que ya desde temprano quieren ver si el número del sueño les da bola. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: jugale con confianza a tu pálpito matutino, que La Previa está para abrir el apetito de la suerte.