Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 19 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
¡No te quedes con las ganas! La historia detrás de La Previa, el aperitivo matutino de la quiniela
¿Por qué se creó "La Previa"?
¡Atención, madrugadores! Si sos de los que se despiertan con el pálpito de la suerte, esto te interesa. El sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria justamente para calmar la ansiedad de los apostadores que ya desde temprano quieren ver si el número del sueño les da bola. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: jugale con confianza a tu pálpito matutino, que La Previa está para abrir el apetito de la suerte.
Hace 20 minutos
¡Se acabaron los pibes cantores! La historia detrás de la frase 'cantá los números'
El fin de los Niños Cantores
¿Sabías que antes los números de la Lotería los cantaban chicos a los gritos? Hoy todo es con bolilleros neumáticos y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre. ¡Un pálpito para el sorteo de este viernes!
Hace 1 hora
¡Se arma la previa! El sorteo que te despierta el pálpito antes del mediodía
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Te levantas con la fija de jugar pero no podés esperar hasta el mediodía? Bueno, La Previa (que sale a las 10:15 / 10:30) es un invento moderno que llegó para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Es como el aperitivo antes del plato fuerte de La Primera. ¡Un pálpito que arranca temprano y te deja con las ganas de más!
Hace 1 hora
¡Dos cifras, 70 veces más! El pálpito millonario para tu viernes
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $7.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!