Elefante marino en Ensenada: cuál es su estado y dónde se encuentra ahora

El elefante marino que sorprendió a las y los vecinos de Ensenada al aparecer inesperadamente en plena calle, finalmente logró regresar al mar. Luego de un operativo coordinado entre organismos provinciales, especialistas en fauna marina y guardaparques, el elefante fue trasladado hasta San Clemente del Tuyú donde se reencontró con su hábitat natural.

El animal había sido hallado en la zona de Isla Santiago, a unos 500 metros del Río de la Plata. Su presencia sobre el camino que une la isla con el continente obligó a interrumpir el tránsito mientras los equipos especializados trabajaban para monitorearlo, garantizar su seguridad y evaluar cómo manejar la situación.

Tras ser evaluado por profesionales de la Fundación Temaiken y por personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, se determinó que el elefante marino debía ser rescatado y trasladado de manera urgente hacia la costa atlántica.

La vuelta al mar

El operativo se llevó adelante a través de la Red de Rescate de Fauna Marina y contó con la participación de guardaparques de la Reserva Natural Rincón de Ajó, quienes colaboraron durante la madrugada para concretar la liberación.

Según trascendió, el ejemplar presentaba un estado nutricional que permitía avanzar con el traslado y la posterior reinserción en el mar. Se presume que pudo haberse desorientado e ingresado por algún arroyo o canal, alejándose de su recorrido habitual.

La ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar destacó la importancia de este tipo de intervenciones y recordó la necesidad de actuar con precaución frente a animales silvestres. “Ante la aparición de fauna marina, es fundamental no acercarse, no tocarlos ni mojarlos, y dar aviso inmediato a las autoridades para que intervengan equipos especializados”, expresó.

Desde el Ministerio también remarcaron el trabajo articulado entre organismos públicos y especialistas para proteger a la fauna y a las comunidades.

La aparición que se volvió viral

Antes de su rescate, el elefante marino permaneció durante varias horas sobre la calle y se convirtió rápidamente en protagonista de videos y fotos que compartieron las y los usuarios en las redes sociales.

Uno de los registros más comentados mostró al animal acercándose a una camioneta de la Fundación Temaikén mientras el personal intentaba guiarlo. El gran tamaño del ejemplar sorprendió incluso a los que están habituados a ver fauna marina.

Los vecinos de la zona explicaron que lo que sí es raro es que se acerquen tanto a la costa y permanezcan fuera del agua durante tanto tiempo. Algunos señalaron que este elefante marino parecía cansado y que probablemente buscaba descansar antes de continuar su recorrido.