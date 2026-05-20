RD Congo modifica su plantilla para el Mundial tras la baja de Bushiri

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Final - RD Congo - Jamaica

​La República Democrática del Congo se ha visto obligada a modificar ‌su convocatoria para ‌el Mundial dos días después de haberla anunciado, ya que Rocky Bushiri quedó descartado por lesión y fue sustituido por otro jugador que milita en Escocia, Aaron Tshibola.

El ​seleccionador, Sébastien ⁠Desabre, dio a conocer el lunes ‌su convocatoria de 26 ⁠jugadores, pero ha retirado ⁠al defensa central del Hibernian, Bushiri. En su lugar, fue convocado el ⁠centrocampista defensivo del Kilmarnock, Tshibola.

"La Federación ​Congolesa de Fútbol confirma ‌la baja de ‌Rocky Bushiri para el Mundial de ⁠2026 tras la lesión sufrida durante el último partido con su club", dijo la Federación Congolesa ​de ‌Fútbol en un comunicado.

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"El cuerpo técnico ha convocado a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, como sustituto".

Tshibola, nacido en Londres ⁠y que anteriormente militó en el Nottingham Forest y el Aston Villa, es un exinternacional juvenil de Inglaterra que debutó con el Congo en 2018, pero no volvió a ser convocado hasta ‌cinco años después.

Cuenta con 16 partidos internacionales y ayudó a la República Democrática del Congo a terminar cuarta en la Copa Africana de Naciones ‌de 2023, pero no participó en el último torneo continental celebrado en Marruecos.

La ‌República Democrática ⁠del Congo integra el Grupo K del Mundial junto ​a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Con información de Reuters