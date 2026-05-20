RD Congo modifica su plantilla para el Mundial tras la baja de Bushiri

La República Democrática del Congo se ha visto obligada a modificar su convocatoria para el Mundial dos días después de haberla anunciado, ya que Rocky Bushiri quedó descartado por lesión y fue sustituido por otro jugador que milita en Escocia, Aaron Tshibola.
El seleccionador, Sébastien Desabre, dio a conocer el lunes su convocatoria de 26 jugadores, pero ha retirado al defensa central del Hibernian, Bushiri. En su lugar, fue convocado el centrocampista defensivo del Kilmarnock, Tshibola.
"La Federación Congolesa de Fútbol confirma la baja de Rocky Bushiri para el Mundial de 2026 tras la lesión sufrida durante el último partido con su club", dijo la Federación Congolesa de Fútbol en un comunicado.
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"El cuerpo técnico ha convocado a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, como sustituto".
Tshibola, nacido en Londres y que anteriormente militó en el Nottingham Forest y el Aston Villa, es un exinternacional juvenil de Inglaterra que debutó con el Congo en 2018, pero no volvió a ser convocado hasta cinco años después.
Cuenta con 16 partidos internacionales y ayudó a la República Democrática del Congo a terminar cuarta en la Copa Africana de Naciones de 2023, pero no participó en el último torneo continental celebrado en Marruecos.
La República Democrática del Congo integra el Grupo K del Mundial junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
Con información de Reuters