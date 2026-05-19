La OTAN prevé que la reducción de tropas estadounidenses en Europa llevará años

FOTO DE ARCHIVO: Audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos en Washington, D.C.

Estados ​Unidos retirará más tropas de Europa, pero el proceso se prolongará durante años para dar tiempo a los aliados ‌a desarrollar las capacidades ‌necesarias para sustituirlas, dijo el martes el comandante en jefe de la OTAN.

El general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich hizo estas declaraciones tras las decisiones del Gobierno del presidente Donald Trump de retirar unos 5.000 soldados de Alemania y cancelar el despliegue de misiles Tomahawk de largo alcance.

Los responsables ​europeos se mostraron ⁠sorprendidos por el momento en que se hizo el anuncio ‌sobre las tropas y por el hecho de que ⁠las autoridades estadounidenses lo vincularan a ⁠las críticas del canciller alemán Friedrich Merz a la estrategia de Estados Unidos en la guerra de Irán.

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En declaraciones a periodistas tras ⁠una reunión de jefes militares de la OTAN en ​Bruselas, Grynkewich dijo que la decisión era la ‌única medida de este tipo ‌de la que tenía conocimiento "a corto plazo" y que no ⁠afectaría a la capacidad de la alianza para ejecutar sus planes de defensa.

Los gobiernos europeos afirman que han atendido el llamamiento de Trump a aumentar el gasto en defensa y asumir ​una mayor ‌responsabilidad en la seguridad del continente. Sin embargo, temen que una retirada precipitada de las tropas y el armamento estadounidenses pueda dejar a Europa vulnerable a un ataque militar de Rusia, aunque Moscú niega tener tal intención.

LA ⁠RETIRADA TARDARÁ AÑOS

Grynkewich afirmó que habría nuevas retiradas de tropas estadounidenses en Europa, que suman aproximadamente 80.000 efectivos, pero que esto ocurriría a medida que las fuerzas europeas crecieran para cubrir el vacío.

"A medida que el pilar europeo de la alianza se fortalezca, esto permitirá a Estados Unidos reducir su presencia en Europa y limitarse a ‌proporcionar únicamente aquellas capacidades críticas que los aliados aún no pueden aportar", afirmó Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN.

"No puedo darles un calendario exacto; va a ser un proceso continuo durante varios años", añadió.

Aunque Europa asumiría una mayor responsabilidad en materia de defensa convencional, ‌esto se produciría "con el respaldo fundamental y continuado de las capacidades estadounidenses, que se están ajustando", señaló Grynkewich.

La OTAN depende de Estados Unidos ‌para una serie ⁠de capacidades críticas, como los sistemas de mando y control, la inteligencia y las comunicaciones por satélite, ​los bombarderos estratégicos y el paraguas nuclear estadounidense, afirman funcionarios y analistas.

Con información de Reuters