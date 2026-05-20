De qué signo es Marcos Giles: qué dice el horóscopo y su carta natal

Marcos Giles nació el 24 de junio de 1996 y pertenece al signo de Cáncer, asociado a la sensibilidad y la conexión emocional.

El crecimiento de Marcos Giles en redes sociales despertó interés no solo por su historia de vida, sino también por aspectos personales vinculados a su personalidad y su carta astral. El influencer y streamer platense, quien se puso en pareja con Ángela Torres, ganó popularidad por su humor, su espontaneidad y una trayectoria marcada por cambios inesperados y desafíos personales.

De qué signo es Marcos Giles y cuáles son sus principales características, según la astrología

Aunque muchos seguidores comenzaron a buscar detalles sobre la vida de Marcos Giles tras su explosión en TikTok y plataformas de streaming, uno de los datos que más curiosidad genera es su signo zodiacal.

El creador de contenido nació el 24 de junio de 1996, por lo que pertenece al signo de Cáncer. Dentro de la astrología, este signo de agua suele asociarse con personas sensibles, emocionales y muy conectadas con sus afectos y recuerdos.

En el caso de Marcos Giles, las características cancerianas aparecen reflejadas en su perfil cercano y empático, además de una forma de comunicar marcada por el humor y la autenticidad. Su capacidad para conectar con el público también suele relacionarse con la sensibilidad emocional que caracteriza a este signo.

La carta natal del streamer muestra además una fuerte presencia de energía de tierra, un aspecto que complementa su costado creativo y emocional.

Qué dice la carta natal de Marcos Giles

La carta astral de Marcos Giles revela varios elementos que ayudan a comprender rasgos de su personalidad y de su recorrido profesional. Además de su Sol en Cáncer, el influencer tiene ascendente en Tauro y Luna en Tauro, dos posiciones que aportan estabilidad y perseverancia.

El ascendente en Tauro suele vincularse con personas pacientes y constantes, capaces de sostener proyectos a largo plazo incluso después de atravesar momentos difíciles. En su historia personal, ese rasgo aparece reflejado en la manera en que logró reinventarse tras distintos obstáculos ligados a su carrera futbolística.

Por otro lado, la Luna en Tauro marca una fuerte necesidad de seguridad emocional y de estabilidad en los vínculos cercanos. También se relaciona con la búsqueda de confort y bienestar, aspectos que suelen verse en personas que valoran profundamente su entorno íntimo.

La combinación entre Cáncer y Tauro genera un perfil emocional pero resistente, con una marcada capacidad para reconstruirse frente a las frustraciones y encontrar nuevas oportunidades.

La historia de Marcos Giles antes de convertirse en influencer

La carta astral del influencer revela ascendente y Luna en Tauro, una combinación vinculada con la perseverancia y la estabilidad.

Mucho antes de consolidarse en redes sociales, Marcos Giles soñaba con desarrollarse como futbolista profesional. Sus primeros pasos en el deporte fueron en Claypole, club de la Primera D argentina, aunque nunca llegó a firmar contrato oficial.

El objetivo inicial era viajar a Italia para probar suerte en el fútbol europeo. Sin embargo, las dificultades económicas modificaron completamente sus planes y terminaron llevándolo a Nueva Zelanda.

La idea original era permanecer allí solo tres meses, pero la llegada de la pandemia de Covid-19 cambió el rumbo de su vida. El cierre de fronteras y las restricciones transformaron al país oceánico en su hogar durante casi tres años.

Durante ese período logró sumarse al Waiheke United AFC, un equipo semi-profesional en el que compartió plantel con otros argentinos. Mientras jugaba y trabajaba, reunió dinero para concretar finalmente su viaje a Italia.

Cómo empezó la etapa de Marcos Giles como streamer y tiktoker

En 2022, después de obtener la ciudadanía italiana, Marcos Giles consiguió probarse en un club de la Quinta División. Aunque cobraba un sueldo, todavía no tenía contrato profesional y la oportunidad parecía ser el inicio de una nueva etapa deportiva.

Sin embargo, todo cambió rápidamente. En el segundo entrenamiento sufrió una lesión que frenó su carrera futbolística y dejó sin efecto la posibilidad de continuar en el club.

Tras esa frustración, regresó a la Argentina en plena euforia por el Mundial de Qatar ganado por la Selección. Fue entonces cuando comenzó a crear contenido en TikTok y redes sociales, inicialmente como una forma de entretenimiento y descarga personal.

Con el tiempo, ese nuevo camino terminó convirtiéndolo en uno de los influencers y streamers argentinos más reconocidos de los últimos años.