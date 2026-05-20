La falsa solución: advierten que los protectores hepáticos no protegen y pueden empeorar tu salud

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una advertencia sobre los riesgos asociados a la automedicación con medicamentos digestivos de venta libre, especialmente antiespasmódicos y los denominados “protectores hepáticos”, que en los últimos tiempos han tenido mayor popularidad.

A través de un comunicado, la entidad expresó preocupación por el uso cada vez más frecuente de este tipo de productos, impulsado en muchos casos por las campañas publicitarias que los presentan como soluciones rápidas frente a las molestias digestivas o los excesos alimentarios.

Según indicaron, el consumo indiscriminado de estos fármacos puede generar una “falsa sensación de seguridad” y retrasar diagnósticos importantes al aliviar síntomas que, en realidad, podrían ser señales de enfermedades de mayor gravedad.

“Productos como la Hepatalgina y otros antiespasmódicos similares están siendo utilizados para silenciar síntomas que son señales de alarma del organismo”, expresaron puntualmente desde la institución.

El peligro de callar síntomas

En el comunicado, el Colegio de Médicos remarcó que síntomas como el dolor abdominal no deben minimizarse ni tratarse automáticamente con medicación sin evaluación profesional.

Los especialistas advirtieron que el alivio momentáneo que generan algunos medicamentos puede dificultar la detección temprana de patologías que requieren atención médica urgente, como apendicitis aguda, pancreatitis, colecistitis u obstrucciones intestinales. “El síntoma es el lenguaje del cuerpo”, subrayó la entidad y explicó que suprimirlo sin conocer la causa puede implicar grandes riesgos para la salud.

Además, cuestionaron la idea ampliamente instalada alrededor de los llamados “protectores hepáticos”. Según explicaron, no existe evidencia científica suficiente que demuestre que estos productos puedan proteger al hígado frente a daños previos o excesos alimentarios y alcohólicos.

Para los profesionales, esa percepción puede incluso fomentar hábitos perjudiciales al generar la creencia errónea de que el medicamento “compensa” ciertas conductas nocivas.

Alerta por posibles efectos adversos

Otro de los puntos destacados en la advertencia fue el riesgo de los efectos secundarios, aun cuando se trata de medicamentos de venta libre. Desde el Colegio de Médicos señalaron que algunos componentes podrían provocar hepatotoxicidad, lo que afecta el funcionamiento del hígado en lugar de protegerlo.

También mencionaron posibles alteraciones gastrointestinales e interacciones con tratamientos utilizados para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas. En esa línea, recomendaron evitar la automedicación y consultar con un profesional ante síntomas persistentes o signos de alarma como fiebre, vómitos continuos o ictericia.

“Un dolor abdominal persistente no se cura con publicidad, se diagnostica con un médico”, remarcó el Colegio y llamó a promover el uso responsable de los medicamentos y a reforzar la importancia de la consulta médica frente a síntomas digestivos recurrentes. “La salud no es un objeto de consumo. Infórmese y actúe con responsabilidad”, cerraron.