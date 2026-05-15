Por el ajuste de $ 63 millones en Salud y PAMI, convocan a una marcha federal contra Milei

Nueva marcha en defensa de la salud pública.

En el marco del ajuste de más de 3 billones en diversas áreas del Estado Nacional, el Ministerio de Economía que lidera Luis "Toto" Caputo oficializó un recorte de más de 63 millones de pesos en Salud y encendió las alarmas en diversos programas. La motosierra de Javier Milei atacará los sistemas provinciales, insumos y tecnología, lucha contra enfermedades crónicas, salud sexual, el Programa Remediar, vacunas, PAMI y salud mental. Como respuesta, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán y reclamarán por el desfinanciamiento.

La movilización se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las las 13 horas, desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud reclamarán en contra del ajuste y desfinanciamiento del sistema sanitario impulsado por el gobierno mileísta. Además, buscarán visibilizar el impacto que ya se observa en los hospitales, centros de salud y pacientes en todo el país.

Uno por uno, los recortes en Salud

Entre las áreas más afectadas del Ministerio de Salud, tras el recorte brutal de Caputo, se encuentran: el dinero del fortalecimiento para los sistemas provinciales (más de 25 mil millones); medicamentos, insumos y tecnología médica para centros y hospitales (20 mil millones); más de 5 mil millones invertidos en la lucha contra el cáncer; 800 millones en Salud Sexual, VIH, tuberculosis y hepatitis virales; más de 830 millones para el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y otros 500 millones en vacunas.

El Programa Remediar, uno de los principales atacados

El Remediar es foco de avances desde el inicio de la gestión libertaria. Desde la salud pública aseguran que buscan vaciar y cerra el programa que garantizaba medicamentos gratuitos a más de 20 millones de personas y abastecía a más de 8 mil centros de salud durante 24 años.

En total, cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes a través de un vademécum de más de 100 medicamentos pero en 2026, la primera entrega registró una caída del 55% respecto de 2024. Como si esto fuera poco, se observó una reducción del 92% en antihipertensivos, un 52% en antibióticos y un 51% en medicamentos para diabetes. De los 100 medicamentos: cerca de 59 fueron comprometidos en las últimas distribuciones y el próximo esquema pasará a contar sólo con 3.

Frente al cierre del Remediar, ⁠sólo 1 de cada 4 jubilados accede a sus medicamentos. Y l situación sigue empeorando.

Milei también ataca a PAMI y el sector público

Mientras el Programa Remediar sufre un vaciamiento total, desde la provincia de Buenos Aires señalan que cayó un 28% la dispensa de medicamentos para adultos mayores a través de PAMI. Sólo 1 de cada 4 adultos mayores puede retirar la medicación necesaria; y a muchas de ellas ya no se accede gratuitamente.

En este contexto desolador, el sistema de salud público está en una situación crítica. Según informes, el 50% de quienes se atienden en hospitales públicos tienen obra social; a pesar de ello, es el sistema público el que absorbe cada vez más demanda por la crisis de obras sociales y prepagas. Hoy por hoy, cerca del 80% de las obras sociales no cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cada vez tienen menos prestaciones.

Sin vacunas y con más enfermedades

Desde 2024, primer año de la gestión mileísta, diversas provincias y jurisdicciones reclaman demoras, interrupciones y menos dosis de las necesarias al Gobierno nacional. Como consecuencia directa a la falta de vacunas -muchas de ellas, parte del Calendario Nacional de Vacunación-, durante el 2025 aumentaron los casos confirmados de: coqueluche (+474%), sarampión (+1700%), hepatitis A (+253%) y meningitis.

Por otro lado, también denuncian que durante la campaña antigripal faltaron vacunas en la previa al invierno: solo se entregó el 74% de las dosis para adultos y el 63% de las pediátricas.

La Salud Mental, otra vez de las más afectadas

Durante el mes de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni -atravesado por diversas polémicas, gastos y causas por enriquecimiento ilícito- anunció que el Gobierno avanzará en modificaciones sobre la actual Ley de Salud Mental (N° 26.657). Entre los puntos clave y más polémicos figuran: habilitación a jueces a facilitar la internación de personas con alguna afección de salud mental y eliminar la prohibición de crear nuevos "manicomios", así como la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.

A ello se suma un nuevo recorte desde Economía que será letal para quienes necesiten de atención médica: suspensión del Remediar en diversas enfermedades y trastornos; achicamiento de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico); desfinanciamiento a centros de atención (con suspensión de pago en algunos períodos); amenaza de cierre y gradual desfinanciamiento del Hospital Nacional Bonaparte (especializado en adicciones); abandono de la obra pública en salud mental (centros de día, casa joven de la SEDRONAR, casas de externación, etc.) y también de subsidios a municipios.