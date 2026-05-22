Bonelli confirmó la decisión de Patricia Bullrich para las Elecciones 2027: “Va a ser”

Bonelli confirmó la decisión de Patricia Bullrich para las Elecciones 2027.

En el aire de Radio Mitre, el periodista Marcelo Bonelli expuso la estrategia oculta de Patricia Bullrich para alejarse de la Casa Rosada y competir por la Presidencia de la Nación en 2027. Con información exclusiva, el conductor detalló el plan de la actual senadora para preservar su capital electoral y reveló el impacto crucial de las elecciones de Estados Unidos en el futuro del gobierno de Javier Milei.

Durante su clásico segmento radial, el periodista analizó los movimientos de las principales figuras del oficialismo y sus aliados. Lejos de prever una unidad absoluta, el presentador anticipó una fuerte disputa. "Patricia Bullrich va a ser candidata a presidente", sentenció el analista frente a los micrófonos con total seguridad. Luego, describió la actitud de los referentes ante el desgaste de la gestión libertaria: "Están todos en pleno coqueteo y marcan sus diferencias".

El factor Estados Unidos

Para profundizar en los tiempos de esta jugada política, el conductor explicó que los anuncios formales demorarán varios meses. "Yo creo que van a esperar a noviembre, la elección de medio término de Estados Unidos", relató y continuó. "Lo vende al Gobierno con problemas. Ella tiene un caudal electoral. ¿Para qué lo va a rifar?", preguntó.

Bonelli confirmó la decisión de Patricia Bullrich para las Elecciones 2027.

Finalmente, cerró su intervención con una revelación sobre la dependencia externa de la cúpula estatal. "Todo el mundo va a esperar el Mundial y, además, van a esperar la elección de Estados Unidos", reiteró. Para cerrar, dejó un mensaje letal sobre el destino del jefe de Estado: "Porque muchos dicen que si gana Trump, Javier Milei reelige y, si Trump no gana, a Milei se le súper complica".