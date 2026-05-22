Trump dice que más presentadores de programas nocturnos dejarán sus espacios tras salida de Colbert

FOTO DE ARCHIVO: Stephen Colbert llega al evento "Las personas más poderosas de los medios" de The Hollywood Reporter, en Nueva York

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que más programas de entrevistas nocturnos desaparecerán, tras celebrar el fin de "The Late Show with Stephen Colbert" de la cadena CBS.

Trump ha ‌presionado repetidamente a la Comisión Federal de ‌Comunicaciones para que retire las licencias a las cadenas de televisión, ha pedido a Walt Disney que despida al presentador del programa nocturno de ABC Jimmy Kimmel y ha instado a la NBC de Comcast a despedir al presentador Seth Meyers.

"El despido de Stephen Colbert de la CBS fue el 'principio del fin' para los presentadores de programas nocturnos sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy bajos índices de audiencia", escribió Trump en Truth Social. "Otros, con aún menos talento, le seguirán pronto. ¡Que descansen ​en paz todos ellos!".

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Colbert era el ⁠anfritrión de el Late Show, que fue el programa de mayor audiencia durante 11 temporadas. La ‌CBS anunció el año pasado que cancelaba el "Late Show", alegando motivos económicos. La televisión ⁠nocturna, una tradición estadounidense desde la década de 1950, ⁠lleva años perdiendo audiencia e ingresos publicitarios.

NBC, CBS y ABC no hicieron comentarios de inmediato el viernes.

CBS anunció en julio que cancelaba el programa de Colbert apenas unos días después de que la empresa matriz ⁠aceptó llegar a un acuerdo en una demanda que Trump había presentado contra la compañía por ​16 millones de dólares por la edición de una entrevista en "60 Minutes" ‌con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Días después, ‌la FCC aprobó la fusión de Paramount con Skydance, valorada en 8.000 millones de dólares.

Sin embargo, ⁠la decisión de poner fin al programa de entrevistas nocturno de mayor audiencia provocó una oleada de críticas por parte de los demócratas y otros detractores, que señalaron que Paramount estaba buscando la aprobación de su fusión con Skydance en el momento de la cancelación.

Muchos críticos sugirieron que se hizo para ganarse ​el favor de ‌la administración y lo vieron como una maniobra para silenciar la sátira política, en violación de la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gómez, dijo el miércoles que Trump se ha mostrado muy claro en su intento de sacar de la parrilla los programas que no le gustan.

"Esta administración no ⁠tolera ninguna crítica, ya sea en programas cómicos nocturnos o en 'The View'", dijo Gómez. "Están utilizando todas las herramientas reguladoras a su alcance para ir a por los contenidos".

La FCC está investigando si el programa "The View" de ABC infringió las normas de tiempo equitativo en una entrevista con el candidato demócrata al Senado James Talarico, de Texas. En febrero, la CBS prohibió a Colbert emitir una entrevista con Talarico, alegando una orden de la FCC de enero.

"La administración de Donald Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre Trump en la ‌televisión, porque lo único que hace Trump es ver la televisión", dijo Colbert en ese momento.

El mes pasado, Trump citó una broma de Kimmel como motivo para su despido, algo que Disney se negó a hacer. Un día después, el presidente de la FCC, Brendan Carr, ordenó una revisión anticipada de las licencias de las ocho emisoras de televisión ABC de la empresa, algo muy inusual. Disney debe presentar sus solicitudes de renovación ‌de licencia antes del 28 de mayo.

En septiembre de 2025, Carr presionó a las cadenas para que retiraran a Kimmel de la parrilla. ABC suspendió brevemente el programa de Kimmel por unos comentarios que hizo sobre el asesinato ‌del activista conservador Charlie ⁠Kirk. Los esfuerzos de Carr provocaron duras críticas de todo el espectro político.

Carr negó que Colbert fuera retirado de la parrilla por presión del Gobierno. "Simplemente ya no es ​tan popular ni tan divertido como lo fue en su día, si es que alguna vez lo fue", dijo Carr a Reuters en marzo.

Cuando Trump pidió en noviembre que se despidiera a Meyers, de la NBC, Carr lo compartió en X.

Con información de Reuters