PAMI cambió el sistema de turnos: ahora podés elegir a tu especialista

Por primera vez podés elegir a tu propio médico especialista sin restricciones.

La obra social de los jubilados y pensionados decidió dejar atrás el histórico sistema de asignación fija con el objetivo de otorgar turnos más rápido y garantizar una mejor calidad de atención para toda la población beneficiaria. La reforma apunta a responder a uno de los principales reclamos que manifestaban los afiliados.

A partir de esta modificación, por primera vez en la historia de PAMI los afiliados tienen la posibilidad de elegir a sus propios profesionales médicos. El esquema no se limita solo a los especialistas, sino que también incorpora a los centros de diagnóstico por imágenes, oftalmólogos, centros oftalmológicos específicos y ópticas distribuidas en la red prestacional.

Chau a las restricciones geográficas

La flexibilización del sistema también elimina las trabas geográficas que afectaban a los beneficiarios en su vida cotidiana. El nuevo modelo administrativo establece que ahora podés atenderte cerca de tu casa o en otra ciudad, permitiendo que el paciente seleccione el punto de atención que le resulte más conveniente según su comodidad o su ubicación eventual.

Esto es particularmente útil para quienes pasan temporadas en otra localidad, para los que viven en zonas donde la oferta de especialistas era limitada o para los que simplemente prefieren atenderse cerca del trabajo de un familiar que los acompaña.

Qué especialidades están incluidas en el nuevo sistema

La transformación del modelo de turnos abarca un espectro amplio de la cobertura médica diaria, con más de 30 especialidades y prácticas médicas disponibles. El listado oficial incluye áreas de alta demanda como Traumatología, Diagnóstico por imágenes, Oftalmología, Cardiología, Diabetología y Neumonología, entre otras.

La selección de especialidades no es casual: PAMI apuntó a cubrir las patologías más recurrentes del sector pasivo, esas que generan la mayor cantidad de consultas y que antes dependían de una asignación que el afiliado no podía discutir ni modificar. Ahora, el paciente tiene margen para decidir quién lo atiende y dónde.

El paso a paso para acceder al nuevo sistema

El funcionamiento del nuevo modelo requiere cumplir tres pasos administrativos obligatorios. El primero arranca en el consultorio del médico de cabecera, que sigue siendo el eslabón inicial para habilitar las consultas posteriores con los especialistas. Sin esta derivación, el sistema no permite avanzar.

El médico de cabecera debe cargar la orden electrónica para avanzar.

Tenés que pedirle a tu médica o médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad o el estudio que necesités. Este documento digital es indispensable: sin la carga de la orden en los registros informáticos, no hay forma de pasar a la etapa siguiente. Una vez que la tenés, consultá la nueva cartilla médica descargando la aplicación de PAMI en el celular o ingresando directamente a pami.org.ar/cartilla.

Cómo elegir al especialista y sacar el turno

La app y el sitio web funcionan como los únicos canales oficiales para verificar qué profesionales y centros de diagnóstico están activos dentro del nuevo programa. Las herramientas digitales muestran la disponibilidad geográfica de los médicos para que puedas evaluar las opciones antes de tomar una decisión.

Una vez que hayas elegido a tu especialista, centro de diagnóstico por imágenes o centro oftalmológico, el último paso es comunicarte directamente con el consultorio o establecimiento seleccionado para pedir el turno. La coordinación del día y el horario se hace sin intermediarios de la obra social, lo que agiliza el proceso y evita demoras burocráticas innecesarias.