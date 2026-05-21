Zona Frías: qué localidades perderán el subsidio y pagarán más por el precio del gas

El Gobierno Nacional logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el acceso al subsidio al gas natural en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado. De entrar en vigencia, supondría que localidades de unas 10 provincias perderán este beneficio.

La propuesta impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021, el subsidio quedará limitado solo a usuarios considerados vulnerables. Las estimaciones oficiales indican que unos 1,6 millones de hogares perderán el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

Además, el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reducirá el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, así como de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte argentino.

Las 10 provincias que se verían afectadas por la reducción de las Zonas Frías

La reforma del Gobierno, si finalmente es sancionada por el Senado, impactará sobre municipios y departamentos de 10 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zona Fría o que sufrirán cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Rioja

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Salta

Dentro de estas provincias, solo seguirán recibiendo el subsidio correspondiente a la Zona Fría aquellos usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzó en enero pasado. La excepción son los departamentos de Patagones en la provincia de Buenos Aires y de Malargüe en Mendoza, en los que el subsidio a la Zona Fría seguirá alcanzando a todos sus habitantes por estar incluidos dentro del régimen original de 2002.

También lo seguirán recibiendo todos los habitantes de las localidades más frías de la Puna, en el NOA, pertenecientes a algunos departamentos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Del mismo modo, seguirán recibiendo el subsidio por Zona Fría todos los habitantes de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin importar su nivel de ingresos.