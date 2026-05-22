Cómo es el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 se realizará en México, Canadá y Estados Unidos en 16 sedes diferentes, pero hay uno que se destaca: el Estadio Akron de Guadalajara. El recinto fue remodelado exclusivamente para la Copa del Mundo y albergará solo cuatro partidos.

Así es el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

El Estadio Akron se encuentra ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara, y cuenta con capacidad para 49.800 personas. Por lo que tendrá un tamaño regular entre los diferentes recintos que serán sede en el Mundial. Su diseño ovalado y su cubierta logran hacer que el recinto tenga una acústica cerrada y buena visión desde todos los sectores del estadio.

El Estadio Akron de Guadalajara tiene capacidad para casi 50 mil espectadores

Fue inaugurado en 2010 en reemplazo del histórico Estadio Jalisco. Originalmente se lo llamó Estadio Omnilife y en 2017 adoptó su actual denominación. Hoy es la casa de las Chivas de Guadalajara.

El Mundial 2026 no será el primer evento deportivo que reciba, sino que ya fue sede de la Copa del Mundo Sub-17 de 2011, en la que ganó México, y de los Juegos Panamericanos de ese año. Durante el torneo de este año albergará solo cuatro partidos, todos de la fase de grupos.

Uno por uno, todos los partidos que se juegan en el Estadio Akron de Guadalajara

Fase de grupos

11 de junio: República de Corea vs. República Checa - Grupo A

- Grupo A 18 de junio: México vs. República de Corea - Grupo A

- Grupo A 23 de junio: Colombia vs. RD Congo - Grupo K

Grupo K 26 de junio: Uruguay vs. España - Grupo H

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