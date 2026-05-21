El rotundo cambio en Discord para ganarle a WhatsApp: cómo activar la nueva herramienta de seguridad

Discord venía siendo cuestionada desde hace años por no contar con este tipo de protección.

La plataforma Discord finalmente activó el cifrado de extremo a extremo (E2EE) por defecto en casi todas sus llamadas de voz y video. A partir de ahora, las conversaciones realizadas en mensajes directos, chats grupales, canales de voz y transmisiones “Go Live” estarán protegidas automáticamente, sin necesidad de que los usuarios activen ninguna opción manualmente.

El cambio representa uno de los avances más importantes en privacidad para la plataforma, especialmente porque Discord venía siendo cuestionada desde hace años por no contar con este tipo de protección de manera generalizada. La única excepción serán los “Stage Channels”, canales diseñados para transmisiones masivas y eventos abiertos.

Cómo funciona el nuevo sistema de seguridad

Según explicó la compañía, la nueva capa de seguridad funciona gracias a DAVE, un protocolo propio de cifrado presentado originalmente en 2024 y que luego fue expandiéndose a computadoras, celulares, navegadores y consolas como PlayStation y Xbox. Discord aseguró que desde marzo de 2026 todas las plataformas compatibles ya operan bajo este sistema.

El cifrado de extremo a extremo implica que únicamente los participantes de una llamada pueden acceder al contenido de la conversación. Ni Discord ni terceros tendrían acceso a los mensajes de voz o video transmitidos durante una comunicación. La empresa también confirmó que el sistema está habilitado automáticamente y no puede desactivarse.

Además de la protección automática, Discord agregó nuevas herramientas para verificar que una llamada realmente está cifrada. Entre ellas aparece un ícono de candado verde y códigos de privacidad que los usuarios pueden comparar entre sí para confirmar que la conexión es segura y que no existen participantes inesperados dentro de la conversación.

Desde marzo todas las plataformas compatibles ya operan bajo este sistema.

El desafío de implementar cifrado en todas las plataformas

Desde la empresa destacaron que el mayor desafío fue adaptar el cifrado a la enorme variedad de dispositivos compatibles con la plataforma. En una misma llamada puede haber usuarios conectados desde navegador web, celulares, computadoras o consolas, algo que complicó la implementación global del sistema.

Con este movimiento, Discord se suma a aplicaciones como Signal y WhatsApp, que ya utilizan cifrado de extremo a extremo por defecto. Al mismo tiempo, la decisión llega en un contexto donde otras plataformas comenzaron a retroceder en materia de privacidad digital, como ocurrió recientemente con Instagram y sus mensajes directos.