Alerta en River: el enigmático mensaje de Otamendi tras despedirse del Benfica

El defensor podría ser presentado en el Millonario después del Mundial

Uno de los tantos rumores de mercado de pases que tiene como protagonista a River es que pretende quedarse con la ficha de Nicolás Otamendi, que se acaba de despedir del Benfica de Portugal. El experimentado zaguero se encuentra a días de quedarse con el pase en su poder e hizo uso de sus redes sociales con el fin de dejar un mensaje que despertó varias sospechas.

“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena. Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona”, expresó el defensor de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

Un posteo que muchos hinchas lo tomaron como un mensaje de que está cerca de cumplir su sueño de jugar en River

Las despedida llegó después de que tomara la decisión de que no va a aceptar la propuesta de renovación por una temporada que el Benfica le había acercado en el comienzo del año. Esto es producto de que entiende que quiere afrontar un nuevo desafío en el tramo final de su carrera. Y los rumores mencionan que ese obstáculo a superar es ponerse la camiseta de River al menos por un año.

Es por ello que la última publicación de Nicolás Otamendi es una que despertó una serie de comentarios en las redes sociales. “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender por qué tuviste que esperar”, escribió haciendo referencia a un pasaje de la Biblia. Además, adjuntó una foto en blanco y negro en la que no hay detalles que permitan vincularlo con el “Millonario”.

No obstante, los rumores hablan de que las partes están negociando desde hace un largo tiempo. Se habría alcanzado un acuerdo con un contrato que tendrá una duración de 18 meses. También hay un gesto del zaguero de reducirse de gran manera el salario que percibe, porque entiende que el fútbol argentino no se encuentra en una situación económica que le permita igualar lo que ganaba en Portugal.

En lo que respecta al anuncio, se menciona que River podría llegar a presentar a Nicolás Otamendi después del Mundial. El objetivo es darle prioridad al calendario de la Selección Argentina que dentro de poco sumará minutos en el Mundial. Por ende, en caso de que haya un acuerdo cerrado, la confirmación quedará reservada para finales de julio y comienzos de agosto.

¿Qué otros refuerzos están en la mira de Coudet?

Por otro lado, se tiene conocimiento de que River avanzó bastante con Giovanni Simeone, que habría manifestado su intención de salir del Torino de Italia y regresar al fútbol argentino. Lo particular es que en este caso resta es lo más importante, que es la negociación de club a club con el fin de alcanzar un acuerdo en lo económico. Se menciona que se trataría de una operación de seis u ocho millones de euros.

Otro jugador que se encuentra cerca es Mauro Arambarri, que pertenece al Getafe de España, que le entregó la posibilidad de decidir su futuro deportivo después de una larga trayectoria. Se estima que el volante central uruguayo va a ser uno de los refuerzos para darle alternativas al entrenador al momento de armar el once inicial. Eso sí, su pase se encuentra valorado en 12 millones de euros.

“¿Sí me llegó lo de River? Llegó, pero por todo lo que sale en internet. No soy un tipo que esté siempre en internet. Pero sí, llegó. En Argentina se comentó mucho", expresó Agustín Canobbio, jugador del Fluminense, que se pronunció sobre los rumores. De momento, solo se llevaron a cabo sondeos. Es necesario esperar al futuro del equipo de Brasil en la Copa Libertadores. Si queda eliminado, las chances de negociación se multiplican.