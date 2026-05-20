Canadá gastará más de 700 millones de dólares en la organización del Mundial, dice organismo de control

FOTO DE ARCHIVO. Una vista del estadio BC Place, sede del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA, en Vancouver, Canadá

​Canadá gastará algo más de 1.000 millones de dólares canadienses (unos 727 ‌millones de ‌dólares estadounidenses) en la organización del Mundial de fútbol, según un informe del organismo federal de control presupuestario publicado el miércoles.

El costo estimado por partido es de 82 millones ​de dólares ⁠canadienses, según el responsable parlamentario de ‌presupuesto, quien señaló que ⁠esa cantidad se ajusta ⁠al gasto público registrado en anteriores ediciones de la Copa Mundial.

Se disputarán ⁠trece partidos en Toronto y ​Vancouver durante el torneo, ‌que se celebrará del ‌11 de junio al 19 ⁠de julio y que Canadá organiza conjuntamente con Estados Unidos y México.

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De los 1.066 millones de ​dólares ‌canadienses que costará el evento, el Gobierno federal cubrirá 473 millones y el resto, 593 millones, correrá a cargo de ⁠otros niveles de la administración.

En abril, la ciudad de Toronto tenía previsto gastar 380 millones de dólares canadienses, incluyendo subvenciones federales, para acoger seis partidos. Columbia Británica había previsto gastar 578 ‌millones de dólares canadienses para acoger siete partidos en Vancouver.

El Gobierno federal anunció en abril que destinaría hasta 145 millones de dólares canadienses a ‌la seguridad durante el torneo.

Canadá inicia su presentación en la Copa Mundial ‌ante Bosnia ⁠y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

(1 dólar = ​1,3748 dólares canadienses)

Con información de Reuters