En TN mostraron una foto del pasado de Leila Gianni: "Esta sos vos"

Leila Gianni queda expuesta en vivo.

El estudio de A Dos Voces se convirtió en un ring inesperado cuando un cruce político terminó derivando en un momento tan incómodo como viral. La protagonista fue Leila Gianni, quien quedó expuesta en vivo por una imagen de su pasado.

Todo comenzó con un fuerte ida y vuelta con Leandro Santoro, en medio de un debate caliente sobre el presente político. Pero lo que parecía una discusión más terminó escalando cuando el legislador sacó un as bajo la manga.

Santoro mostró el pasado de Leila Gianni

Sin previo aviso, Santoro mostró en pantalla una foto que dejó a todos en silencio. “Esta sos vos”, lanzó, mientras exhibía una imagen de Gianni militando en una campaña, pero no precisamente del espacio al que hoy pertenece.

Lejos de esquivar el momento, la concejal intentó descomprimir la situación con ironía. “Ay, mirá qué linda que estaba”, respondió, aunque la tensión ya era evidente.

Pero Santoro no aflojó. “Eras una gran compañera”, remató, dejando flotando una acusación de cambio de postura que rápidamente encendió el debate.

El cruce pasó de lo anecdótico a lo político en cuestión de segundos. Para el dirigente, no se trataba de una cuestión personal, sino de lo que definió como una “hipocresía total”.

A partir de ahí, el foco se corrió hacia el gobierno de Javier Milei, con críticas directas al oficialismo y a su forma de comunicar. Mientras tanto, en redes sociales el momento ya circulaba en loop. La imagen del pasado y la frase “esta sos vos” se convirtieron en combustible para todo tipo de interpretaciones.

La reacción de Leila Gianni

La funcionaria por La Libertad Avanza intentó que el tema no se convierta en el eje central de este debate. Su pasado peronista se conocía, pero que aparezca militando a la misma persona que estaba atacando expone el gran giro que hizo en su carrera política.

Santoro dejó muy mal parado a Leila Gianni.

Leila es una de las tantas políticas que ahora está con el gobierno, pero que durante años estuvo en el Estado defendiendo a otro partido político. Algo que choca completamente con el concepto de erradicar la casta con el que llegó Javier Milei al poder.