La terminante decisión de Úbeda con dos titulares para la final de Boca ante U Católica en la Libertadores

Sorpresa por la decisión de Úbeda con dos titulares de Boca para la Libertadores

Boca Juniors se juega todo el próximo jueves 28 de mayo contra Universidad Católica de Chile en la fase de grupos de la Copa Libertadores y sabe que necesita ganar para meterse en octavos de final. Ante esta situación, Claudio Úbeda implementaría algunas modificaciones, pero tuvo que tomar una terminante decisión con dos futbolistas que serían titulares. Por supuesto, la misma sorprendió al mundo "Xeneize" teniendo en cuenta la importancia del partido en cuestión.

El elenco "Azul y Oro" no tiene alternativa, sólo le sirven los tres puntos y el hecho de que el duelo sea en La Bombonera puede sin dudas favorecerle ya que contará con su gente. Con quien no contará es con Ayrton Costa, que llegó a la tercera tarjeta amarilla y tendrá que cumplir una fecha de suspensión, por lo que Marco Pellegrino es candidato a ocupar su lugar. Sin embargo, no entrenó con el plantel en la última práctica y más tarde se supo la razón principal, aunque no fue el único que no estuvo.

La decisión de Úbeda para la final de Boca ante Universidad Católica de Chile por la Libertadores

Según informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera acerca del entrenamiento del viernes, el entrenador decidió preservar al defensor días antes del duelo ante el conjunto chileno. El motivo principal es por "precaución" y estaría al 100% para el mencionado partido que será trascendental para el resto del 2026 ya que necesitan ganar para clasificar a octavos. Si esto no sucede, el "Xeneize" irá directamente a 16avos de la Copa Sudamericana.

Otro de los futbolistas en la misma situación que Pellegrino es nada más y nada menos que Miguel Merentiel. El delantero urugayo es un habitual titular en el equipo, por lo que el DT no dudó en "guardarlo" pensando en el encuentro del próximo jueves 28 de mayo. Cabe destacar que la duda que hasta hoy maneja el "Sifón" es la presencia de Tomás Belmonte en el mediocampo -ante la baja de Santiago Ascacíbar por suspensión- y Ander Herrera podría ingresar por él.

Marco Pellegrino no entrenó en Boca por precaución antes del duelo ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores

Al "Xeneize" de Claudio Úbeda sólo le sirve ganar para meterse en la próxima ronda del torneo continental. Si lo logra y Cruzeiro no vence a Barcelona de Ecuador será el líder del Grupo D. Si los brasileños suman de a tres al igual que el conjunto "Azul y Oro" clasificarán ambos dejando a los trasandinos en puestos de Sudamericana. Si los del "Sifón" caen o empatan ante la Universidad Católica en condición de local quedarán terceros y no seguirán en el certamen.

Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores

El duelo entre el "Xeneize" y la "U" tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera desde las 21.30. El colombiano Wilma Roldán será el encargado del arbitraje y la transmisión que estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium.