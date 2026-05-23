El pueblo donde el tiempo se detuvo entre gauchos y estancias

Ubicado sobre la Autovía 2, a unos 340 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Coronel Vidal es uno de los destinos rurales más tranquilos y tradicionales de la provincia bonaerense. Cabecera del partido de Mar Chiquita, el pueblo combina historia, cultura gauchesca y turismo de campo, convirtiéndose en una escapada ideal para quienes buscan descansar lejos del ritmo urbano.

La localidad es conocida como la Capital Nacional del Potrillo gracias a la tradicional Fiesta Nacional del Potrillo, un evento folklórico que cada verano reúne jineteadas, música en vivo y gastronomía criolla.

¿Qué hacer en Coronel Vidal en una escapada de fin de semana largo?

Uno de los principales atractivos del pueblo es el circuito histórico “La Rinconada”, un conjunto de construcciones de estilo italianizante que surgieron junto a la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX. Allí también funciona el Museo Rural Pascual Campagne, dedicado a preservar la historia de la región.

Otro sitio emblemático es la histórica Pulpería Esquina de Argúas, fundada en 1817 y considerada una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires. El edificio mantiene gran parte de su estructura original de adobe, rejas y pisos de tierra.

Además, Coronel Vidal ofrece propuestas de turismo rural vinculadas a estancias, cabalgatas, polo, pato y experiencias gastronómicas típicas del campo bonaerense.

¿Cómo llegar a Coronel Vidal desde la Ciudad de Buenos Aires?

Coronel Vidal se encuentra en el kilómetro 343 de la Autovía 2, principal conexión entre Buenos Aires y la Costa Atlántica. El trayecto en auto desde CABA demanda alrededor de cuatro horas.

De sólo 7.575 habitantes, es uno de los cinco destinos bonaerenses que integran la lista de pueblitos argentinos que buscan competir por ser los mejores del mundo en 2026 en la Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo.