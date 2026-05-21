4 pueblos rurales para visitar en auto cerca de CABA el fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo

Existen muchísimos pueblos cerca de la ciudad de Buenos Aires para disfrutar el fin de semana largo. Sin embargo, hay cuatro destinos que se imponen como los mejores lugares para descansar este 25 de Mayo.

Fin de semana del 25 de mayo: estos son los 4 pueblos claves para visitar cerca de CABA

San Antonio de Areco

A un poco más de 110 kilómetros de CABA, aproximadamente dos horas por la Panamericana y la Ruta 9, San Antonio de Areco se impone porque reúne la identidad criolla argentina.

Su casco histórico de calles empedradas invita a recorrer talleres de platería artesanal y pulperías que datan de hace siglos. Para los amantes de la historia, uno de sus grandes puntos es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, emplazado en una histórica estancia a orillas del río Areco.

Para quienes buscan pasar el feriado del 25 de Mayo, el partido tiene diferentes estancias que ofrecen la capacidad de tener un día de campo con cabalgatas, asados y actividades rurales. Se recomienda reservar con anticipación, ya que es uno de los destinos que se llena más rápido.

Lobos

Ubicado a unos 120 kilómetros al sur de Buenos Aires, Lobos es una de las escapadas más completas para quienes buscan combinar naturaleza, deporte y cultura en un mismo viaje. Su turismo se centra alrededor de su laguna: se puede hacer kayak, pesca deportiva y paseos en lancha.

Alrededor cuenta con espacios para pícnic o asado, ideales para aprovechar el feriado en familia o con amigos. El casco histórico guarda edificios de valor patrimonial y la Casa Natal de Juan Domingo Perón, que suma un atractivo para los interesados en la historia argentina.

Uribelarrea

A unos 90 kilómetros de CABA, sobre la Ruta 205 hacia el sur, Uribelarrea es un gran destino para una escapada de descanso. Si bien cuenta con apenas unas pocas cuadras de su centro histórico, tiene diferentes rincones antiguos claves para conocer, como el santuario Nuestra Señora de Luján y la antigua estación de tren.

La propuesta gastronómica es otro de sus principales atractivos: quesos de campo, fiambres artesanales y cerveza artesanal elaborada en la zona se consiguen en almacenes y restaurantes de cocina criolla. Durante el fin de semana largo del 25 de Mayo suelen organizarse ferias con productores regionales y artesanos, lo que convierte una visita de pocas horas en una experiencia mucho más completa.

Carlos Keen

A hora y media de CABA, sobre el partido de Luján, Carlos Keen es uno de esos destinos que sorprenden por su encanto. El pueblo tiene pocas calles, pero concentra una oferta gastronómica notable con restaurantes de cocina criolla y productos locales. Se vuelve una parada obligatoria para los amantes de la comida argentina.

Entre sus puntos destacados se encuentran la pintoresca estación de tren y el granero reconvertido en centro cultural. Durante los fines de semana largos es habitual encontrar ferias de artesanías que animan todavía más el lugar. Gracias a su ritmo pausado, Carlos Keen es especialmente recomendable para quienes buscan desconectarse de verdad, sin grandes traslados ni multitudes. Eso sí: conviene llegar temprano, porque las mesas en los restaurantes se agotan.