Giro en la carrera presidencial de Colombia: el empate técnico que preocupa a Cepeda

De acuerdo a una encuesta reciente, el candidato del oficialismo colombiano Iván Cepeda estaría ante un "empate técnico" ante el outsider conservador Abelardo de la Espriella, quien por primera vez en un informe pre electoral superó a la derechista Paloma Valencia, que venía siendo la segunda favorita en las encuestas para las elecciones del 31 de mayo. En el estudio destacaron que, de cumplirse estos números, se ratificaría "el nivel de polarización vigente en el país" entre los bloques de "derecha y centro derecha" frente a "la izquierda".

Según el texto, hecho por la consultora CB Global Data, Cepeda se mantendría primero con el 36,8%, seguido de cerca por de la Espriella con un 35,3%. Detrás de ellos se ubica Paloma Valencia con un 17,0%, seguida por el centrista Sergio Fajardo, quien queda relegado con apenas un 5,7%. Al aplicar la proyección de indecisos el tablero sufre variaciones mínimas, ubicando a Cepeda en 37,4%, De la Espriella en 35,9%, Valencia en 17,3% y Fajardo en 5,8%.

Los techos y pisos sólidos de cada candidato: Cepeda no baja pero tampoco crece, mientras que Espriella se ilusiona

El informe reveló algunos datos sobre los principales candidatos. Mientras que Cepeda presenta el piso electoral más sólido, sin alteraciones negativas, sufre el diferencial de imagen más negativo de la contienda. Su tasa de rechazo duro, que suma indicadores de imagen mala a muy mala, posee un vértice crítico 56,2%. Esto indica que su capacidad de tracción fuera de su núcleo duro es prácticamente nula, por lo que el oficialista está muy cerca de su techo electoral.

Por su parte, el estudio de CB posicionó a de la Espriella como el candidato con el piso más competitivo. Cuenta con un diferencial de imagen positivo (+2,3%) y un rechazo del 45,0%. Su techo es significativamente más alto y elástico que el de Cepeda, lo que le daría más chances de cooptación de votos útiles en una hipotética segunda vuelta.

La baja imagen del Gobierno de Petro, la piedra en el zapato para Cepeda

La gestión del petrismo presenta un nivel de insatisfacción del 59,6%, mientras que en paralelo la imagen negativa del presidente Gustavo Petro se ubica en 59,7%. Este bloque de rechazo de casi 60 puntos actúa como una barrera infranqueable para cualquier candidato continuista, como es el caso de Cepeda, lo que "limita fuertemente las posibilidades del oficialismo en la segunda vuelta", tal como indicó el informe.