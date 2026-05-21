La Rioja avanza en la regularización de tierras en zonas productivas para fortalecer el desarrollo local

Con el objetivo de avanzar en la regularización dominial y ordenar la situación territorial, el Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Producción y Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, impulsa un proceso de normalización de tierras en la zona conocida como “Las Parcelitas”, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 5, a la altura del kilómetro 13.

La medida alcanza a unas 40 familias productoras que desarrollan desde hace décadas actividades frutihortícolas en lotes de aproximadamente 50 por 70 metros, consolidando una producción clave para el abastecimiento local y la economía regional.

Muchas de las familias beneficiarias trabajaron durante décadas la tierra en el sector, mientras que otras sostienen la actividad de manera continua desde hace más de 15 años. Esta permanencia ha permitido consolidar un esquema productivo estable, con fuerte arraigo territorial y aporte al mercado interno provincial.

El proceso se enmarca en la Ley Provincial N.º 10.093, una normativa vinculada al ordenamiento territorial y al fortalecimiento de la producción local, impulsada originalmente como parte de políticas de organización de familias productoras.

Seguridad jurídica y acceso a la propiedad

Durante un encuentro con representantes del sector, los ministros Ernesto Pérez (Producción y Ambiente) y Ariel Puy Soria (Vivienda, Tierras y Hábitat Social) destacaron la importancia de avanzar hacia la regularización definitiva de los dominios.

“Estamos hablando de familias que entregaron gran parte de su vida al trabajo de la tierra”, señaló Pérez, y así lo consigna la Agencia de Noticias de La Rioja, quien remarcó que el objetivo es garantizar seguridad jurídica para quienes producen desde hace años en el lugar.

En la misma línea, Puy Soria indicó que el Estado provincial busca que los productores accedan a la escritura traslativa de dominio en el corto plazo. Actualmente, los beneficiarios cuentan con un comodato, considerado un instrumento precario, que será reemplazado por la titularidad definitiva.

Impacto productivo y desarrollo regional

Desde el área de Vivienda se destacó que la regularización no solo implica el acceso a la propiedad, sino también la posibilidad de acceder a financiamiento, inversiones y herramientas para el crecimiento productivo. “Nadie lleva adelante una inversión si no tiene los papeles en regla”, remarcaron desde la cartera, subrayando el impacto económico de la medida en el sector frutihortícola.

El Gobierno provincial sostiene que este tipo de acciones busca fortalecer el arraigo rural, consolidar las economías regionales y mejorar las condiciones de desarrollo de las familias productoras.

En ese sentido, se remarcó que la política de regularización de tierras se enmarca en una estrategia más amplia de desarrollo productivo y ordenamiento territorial sostenible en toda La Rioja.