De la cocaína al "tusi": el alarmante negocio que manejaba una mujer rodeada de sus nietos en Zavaleta

Efectivos de Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron este jueves a una mujer de 48 años que presuntamente vendía estupefacientes en el interior de su domicilio del barrio Zavaleta, ubicado entre Nueva Pompeya y Barracas. Durante el allanamiento, los agentes hallaron una pistola, balas con diversos calibres, marihuana, tusi y cocaína.

Al momento del arresto, la sospechosa se encontraba con sus cinco nietos menores de edad. En la vivienda también se encontraba su hijo de 26 años y un sobrino de 20. Ambos están imputados y siendo investigados por el delito.

La causa está a cargo de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, cuyas autoridades ya solicitaron una pericia al revólver hallado en la casa de la acusada y dieron aviso al Registro Nacional de Armas (RENAR). Por otro lado, al haber menores involucrados en el hecho, se ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en la investigación.

Cómo se procedió a la detención de la mujer acusada de vender tusi y cocaína en el barrio Zavaleta

La detención de la sospechosa se produjo durante una recorrida de efectivos de División Unidad Táctica de Pacificación de la Policía de la Ciudad por el barrio Zavaleta. Los agentes observaron a un hombre en la puerta de un domicilio -ubicado en la calle avenida Iriarte al 3600- frente a una mujer (la acusada) y detectaron un movimiento sospechoso de pasamanos.

Al advertir la situación, los policías se acercaron para identificarlos, pero ambos empezaron a correr. Sin embargo, los oficiales lograron alcanzar a la sospechosa justo al ingresar a su casa. Una vez en el lugar, las autoridades policiales encontraron en una mesa:

Una bolsa con 29 envoltorios de cocaína.

25 dosis de pasta base.

Una bolsa con cocaína sin fraccionar y otra con tusi.

Una bolsa de flores de marihuana (en total 511 gramos) y un trozo compacto de 350 gramos de la misma sustancia.

Balanzas de precisión.

Una suma de dinero en efectivo de 77 mil pesos.

Un morral con una pistola y balas de calibre .22 y .23.

La Justicia dispuso la imputación de la "abuela narco" por los delitos de "comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego".

Días atrás, en la zona de Constitución, agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a tres mujeres acusadas de vender cocaína en Plaza Garay luego de detectar movimientos compatibles con maniobras de narcomenudeo. Tras su arresto, se pudo saber que dos de las sospechosas contaban con antecedentes penales y que, incluso, una de ellas había sido expulsada del país por narcotráfico.