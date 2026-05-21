Kicillof encabezará una nueva Expo FITBA para impulsar ciencia, innovación y producción en la Provincia

El Gobierno de Provincia de Buenos Aires realizará el próximo jueves 28 de mayo una nueva edición de la Expo FITBA 2026, la muestra del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La actividad institucional dará inicio a partir de las 9:30 horas en las instalaciones del Teatro Argentino y contará con la presencia de las máximas autoridades del sector. El encuentro estará encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien estará acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y por el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

Por su parte, la Expo FITBA se consolidará formalmente como un espacio estratégico diseñado para vincular de manera directa al sistema científico-tecnológico con el entramado productivo bonaerense. A través de este importante canal de articulación, se buscará potenciar e impulsar aquellos proyectos de investigación que estén orientados a resolver problemáticas concretas de la región mediante la implementación de innovación aplicada.

Ciencia, innovación y producción

La próxima jornada tecnológica contará con la disposición de 27 stands diseñados especialmente para la exhibición de desarrollos tecnológicos, dispositivos innovadores, prototipos avanzados y experiencias prácticas. Todas estas iniciativas fueron financiadas por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). El evento también se consolidará como un punto de encuentro clave, ya que incluirá paneles de debate y diversos espacios de intercambio dinámico orientados a conectar a investigadores, universidades, cooperativas y empresas del sector.

En este espacio de encuentro participarán activamente diversas universidades con asiento en el territorio bonaerense, junto a representantes de las principales instituciones científicas y tecnológicas que trabajan en articulación directa con el entramado productivo de la región. Desde el Gobierno provincial pusieron de relieve que el FITBA constituye un pilar fundamental dentro de las políticas públicas impulsadas por la gestión de Axel Kicillof, cuyo propósito central es fortalecer de manera sostenida el desarrollo científico, la tecnología aplicada y la innovación productiva en toda la provincia.

El programa posee una sólida trayectoria institucional, además de acumular a lo largo de sus cuatro ediciones anteriores un total de 284 proyectos de desarrollo tecnológico financiados de manera conjunta con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). De acuerdo con los informes oficiales, estas herramientas de financiamiento permitieron potenciar y robustecer alrededor de 100 políticas públicas tanto provinciales como municipales, distribuidas en 68 municipios bonaerenses, y de esta forma lograr beneficiar de forma directa a 184 mipymes y cooperativas locales.

Asimismo, las autoridades provinciales remarcaron que esta convocatoria ya lleva invertidos más de 9.000 millones de pesos a valores actuales, un presupuesto destinado íntegramente a robustecer el sector científico y tecnológico a través de la movilización de más de 3.000 investigadoras e investigadores pertenecientes a 38 universidades e instituciones afines.