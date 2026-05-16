Naturaleza, cabalgatas y gastronomía a sólo una hora de CABA, ¿cómo llegar?

A solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Moreno se convirtió en uno de los destinos más elegidos para quienes buscan una escapada de fin de semana rodeada de naturaleza. Con propuestas al aire libre, actividades rurales y espacios culturales, el distrito del oeste bonaerense ofrece alternativas para descansar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Uno de los principales atractivos es el corredor del Distrito Ecológico Roggero, una amplia zona verde ubicada entre La Reja y Francisco Álvarez que reúne reservas naturales, lagunas, senderos y espacios recreativos. Allí se pueden realizar caminatas, trekking, avistaje de aves y paseos junto al agua, especialmente durante el otoño, cuando el paisaje cambia de color y atrae a visitantes de toda la región.

¿Qué hacer en Moreno?

Dentro del circuito sobresale la Reserva Natural Los Robles, uno de los espacios más visitados del distrito por quienes buscan pasar el día en contacto con la naturaleza. El lugar cuenta con sectores para picnic, camping y actividades recreativas. También forman parte del recorrido el Dique Roggero y el Paseo Costero, ideales para disfrutar de caminatas y tardes al aire libre.

Para quienes prefieren experiencias rurales, las cabalgatas son otra de las propuestas destacadas. En la zona de La Reja funcionan emprendimientos turísticos como Rancho Viejo Cabalgatas y Cabalgatas de Adrian Lopez, donde se organizan recorridos de campo y jornadas recreativas para familias y grupos de amigos.

Además, Moreno ofrece opciones de hospedaje en quintas, cabañas y estancias rodeadas de verde, pensadas para escapadas cortas y turismo de descanso. Entre las alternativas más conocidas aparecen Los Plátanos Cabañas & Suites y Rancho Oeste.

El distrito también cuenta con espacios culturales y puntos históricos para visitar. Uno de ellos es Museo y Archivo Histórico Amancio Alcorta, donde se conservan objetos y documentos vinculados a la historia local.

Otro sitio tradicional es Plaza Bujan, uno de los paseos más concurridos por sus ferias, espacios gastronómicos y actividades recreativas. A esto se suman murales, paseos urbanos y propuestas culturales impulsadas por el Municipio para fortalecer el turismo de cercanía.

¿Cómo llegar a Moreno desde la Ciudad de Buenos Aires?

En auto, el camino más rápido es por el Acceso Oeste, una de las principales autopistas que conecta la Capital Federal con el oeste bonaerense.

También se puede llegar en transporte público a través del tren de la línea Ferrocarril Sarmiento, que une la estación Once con Moreno en un recorrido de aproximadamente una hora.