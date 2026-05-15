Venezuela inicia profunda reestructuración de su deuda, pero aún quedan obstáculos

FOTO DE ARCHIVO: La gente camina fuera del Banco Central de Venezuela en Caracas

Venezuela ​puso en marcha el miércoles una reestructuración de la deuda pública, pero aún enfrenta importantes obstáculos para llevar a cabo una de las reorganizaciones de pasivos soberanos más grandes y ‌complejas de la historia.

El Gobierno y la ‌estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tienen bonos en mora por un valor aproximado de 60.000 millones de dólares, aunque los analistas estiman que, una vez incluidos los intereses acumulados, otras reclamaciones y los laudos arbitrales, el total de pasivos podría superar los 150.000 millones de dólares.

A continuación, algunas preguntas y respuestas clave:

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¿QUÉ DEUDAS SE ABORDARÁN CON LA REESTRUCTURACIÓN?

El Gobierno venezolano ha señalado que el objetivo es la "normalización" de sus obligaciones de deuda pendientes, incluyendo la deuda soberana y la de PDVSA.

Su declaración es menos clara respecto a ​otras deudas. La deuda oficial ⁠se abordaría mediante la normalización institucional, mientras que no se menciona cómo se gestionará la deuda ‌bilateral contraída con otros gobiernos de todo el mundo.

Según un análisis de JPMorgan, ⁠Venezuela adeuda alrededor de 2.000 millones de dólares tanto al ⁠Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Bilateralmente, adeuda al menos 10.000 millones de dólares a China, siendo Brasil y Japón también acreedores importantes.

JPMorgan afirmó que ⁠la reestructuración de los bonos y la deuda comercial de Venezuela podría seguir un camino ​diferente, y potencialmente más rápido, que el de sus préstamos impagos a ‌los acreedores del "sector oficial".

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS ‌DE VENEZUELA?

Venezuela afirma que la reestructuración se basaría en cuatro principios: sostenibilidad, integralidad, buena fe ⁠y transparencia, y celeridad o rapidez.

Sin embargo, los analistas tienen dudas sobre la rapidez con la que Caracas podrá avanzar, al tiempo que se garantiza que el proceso examine con suficiente detalle todo tipo de reclamaciones y cuestiones legales estadounidenses.

No obstante, la intención de reestructurar la deuda ha contribuido a un ​fuerte repunte de ‌los bonos del país este año.

Los analistas de Citi afirmaron que Venezuela avanzaba más rápido de lo esperado hacia una reestructuración, y recalcaron que, si bien no era inminente, era importante que el proceso ya estuviera en marcha de manera creíble.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS?

Venezuela ha establecido un calendario ambicioso, comprometiéndose a presentar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad ⁠de la deuda en junio.

El marco normativo detallaría los supuestos y pronósticos económicos, mientras que el análisis de sostenibilidad evaluaría su capacidad para hacer frente a la deuda e indicaría cuán drásticamente debe reestructurarse la misma.

Ambos procesos suelen involucrar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y pueden tardar meses en completarse. El cronograma de junio sugiere que el Fondo podría no desempeñar un papel destacado, un punto que ha generado dudas entre analistas e inversores acostumbrados a que el FMI proporcione evaluaciones creíbles e independientes en este tipo de situaciones.

El FMI dijo el ‌jueves que hasta el momento no había participado en el proceso, mientras que el presidente interino del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, dijo a Reuters que una delegación viajaría a Washington a finales de mes para reunirse con el FMI.

¿CUÁNDO PUEDEN COMENZAR LAS NEGOCIACIONES?

Caracas ha contratado a la firma de servicios financieros Centerview Partners, con sede en Estados Unidos, después de que la licencia de la Oficina de Control de ‌Activos Extranjeros (OFAC) emitida recientemente por Washington le permitiera designar asesores.

Sin embargo, la licencia no permite a Venezuela entablar negociaciones con los tenedores de bonos ni llegar a un acuerdo.

Un grupo de inversionistas ya ha formado el Comité de ‌Acreedores de Venezuela.

AJ Mediratta, ⁠socio de Greylock Capital Management, que forma parte del Comité, dijo que han estado indicando a las autoridades estadounidenses durante el último año que estaban listos para ​dialogar, pero que Venezuela aún no estaba en condiciones de iniciar conversaciones.

Los analistas creen que Washington podría actuar con rapidez para conceder ahora el permiso para entablar negociaciones.

Con información de Reuters