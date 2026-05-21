Empresas formoseñas participarán de la Feria Empresarial del Paraguay para ampliar mercados internacionales

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Gobierno de Formosa, en articulación con la Unión Industrial del Paraguay, convocó a empresas, industrias, pymes, emprendedores y prestadores de servicios de la provincia a participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026, que se realizará los días 3 y 4 de junio en Asunción.

La actividad se desarrollará en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY 2026), considerada uno de los principales encuentros empresariales del país vecino y un espacio estratégico para la generación de vínculos comerciales y oportunidades de expansión regional.

Desde la organización destacaron que la ronda de negocios permitirá a las firmas formoseñas generar contactos comerciales, presentar productos y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas con empresas paraguayas y de otros puntos de la región.

Integración regional y nuevas oportunidades

Además, remarcaron que este tipo de encuentros facilita el acceso a reuniones programadas con potenciales clientes, proveedores e inversores, favoreciendo el crecimiento y posicionamiento de las empresas participantes. En ese sentido, señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la integración regional y acompañar al entramado productivo provincial en procesos de internacionalización y desarrollo comercial.

También se puso en valor el trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar herramientas que permitan ampliar las oportunidades de negocios de las firmas locales. La convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros productivos, industriales, comerciales y de servicios interesadas en explorar nuevas oportunidades de vinculación en el mercado regional.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este formulario oficial o acceder a más información en Rueda FEPY 2026. Asimismo, desde la organización informaron que también se puede consultar de manera presencial en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial.

Formosa se suma como sede al hackathon espacial federal del país

El Gobierno de Formosa, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó el Fondo de Inversión Innova, una herramienta financiera orientada a startups y empresas con proyectos de base científica y tecnológica. El lanzamiento, realizado en el salón de FONFIPRO tras un anticipo en el Centro de Inclusión Digital Eva Perón por parte del ministro de Economía Jorge Ibáñez, contempla inversiones bajo la modalidad de deuda condicionada con montos de entre 200 mil y 600 mil dólares.

Desde la secretaría de Desarrollo Económico detallaron que la convocatoria busca fortalecer el ecosistema de innovación provincial y generar las condiciones necesarias para que los emprendimientos locales con impacto productivo puedan escalar sus proyectos. Asimismo, desde la cartera de Ciencia y Tecnología, remarcaron que el fondo representa una gran oportunidad para el sector y anunció que su área brindará asistencia técnica especializada a los postulantes, que abarca el apoyo organizativo, ingeniería, desarrollo de prototipos e innovación a través de incubadoras y profesionales capacitados.