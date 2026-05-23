Polémica en el boxeo por el fallo que le robó el título a Yamil Peralta en Estados Unidos

Boxeo: Yamil Peralta perdió con polémica en su debut en Estados Unidos

Yamil Peralta tuvo su primera experiencia como boxeador profesional en Estados Unidos y fue con una derrota polémica. El argentino que representó al país en boxeo durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 se enfrentó al sueco Robin Safar en California exponiendo su título Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, no pudo ganar después de un fallo escandaloso que lo privó de la victoria a pesar de haberlo derribado en una ocasión.

Más allá de que el oriundo de Del Viso derribó al europeo en el inicio del segundo asalto, no fue suficiente para que los jueces lo vean triunfador a lo largo del combate. Uno de ellos sí lo vio como ganador al final por lo hecho a lo largo de los diez asaltos pero no fue suficiente para adjudicarse la victoria. Los dos tuvieron momentos de protagonismo a lo largo de los doce rounds pero las tarjetas vieron mejor a su rival en el cuadrilátero.

Yamil Peralta perdió con polémica en Estados Unidos

El sueco fue quien comenzó de la mejor manera arriba del ring y sorprendió al dueño del título dominando las acciones. Yamil Peralta llegó a conectarlo en el segundo capítulo para tirarlo a la lona y revirtió la situación para pasar al frente, lo cual mantuvo también en el tercero. Más allá de que no logró mantenerse como el mejor en el ring, si esquivó y conectó sin perder el control del combate, aunque a partir del séptimo fue el europeo el que comenzó a sacar ventaja.

A pesar de titar a la lona a su rival, Yamil Peralta perdió en Estados Unidos

Como en cada pelea importante, los denominados "rounds de campeonato" -los tres últimos- son los más importantes y el argentino trató de quedarse con ellos. Principalmente en los últimos dos se lo vio más firme contra un sueco que tiró más de lo que pegó. Sin embargo, dos de las tarjetas vieron como ganador a Safar por 116-111 y 114-113, mientras que una a Peralta por 115-112. Ahora el exrepresentante olímpico quedó lejos de la corona mundialista pero mantiene el sueño vigente.

La carrera de Yamil Peralta en el boxeo

Después de una amplia carrera amateur en la que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 se convirtió en profesional y de a poco comenzó a sumar cinturones. El primero fue el latino crucero del CMB en 2019, el cual defendió antes de ser monarca sudamericano de la división y más tarde campeón argentino. El pasado viernes 22 de marzo ganó uno más y comenzó a pesar fuerte de cara a una posible chance mundialista. Actualmente, acumula 17 victorias (9 por KO), una única e injusta derrota contra Ryan Rozicki y un empate contra el mismo rival.

En la primera ocasión, con su cara completamente desfigurada, Rozicki escuchó las tarjetas, pero no festejó ante lo que dijeron los árbitros. Es que Yamil Peralta le dio una paliza a lo largo de los diez rounds que se disputaron en Canadá. Sin embargo, aunque todos habían visto lo que ocurrió, dos de los jurados -todos canadienses- sostuvieron que el local había ganado 97-93 (Wayne Gray) y 95-94 (Robert MacAvoy). Un minuto después, el canadiense Ryan Rozicki aseguró: "Yamil Peralta ganó la pelea. Debió ser el legítimo ganador". Dos años más tarde se vieron las caras nuevamente y las tarjetas declararon una polémica igualdad. En 2026 volvió al ring, noqueó a Juan Díaz en el Casino Buenos Aires y a pesar de la injusta derrota va por más.