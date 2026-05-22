Francia prepara resolución de la ONU sobre Ormuz mientras se estanca voto sobre texto estadounidense

Buques en el estrecho de Ormuz

Francia ha redactado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el establecimiento de ‌una misión internacional para ‌restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y podría presentarla si las condiciones son las adecuadas, informó el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mientras, Washington se esfuerza por someter a votación un texto que Rusia y China podrían considerar sesgado en contra de Teherán.

El control de ​la vía navegable, ⁠una arteria vital para el comercio energético mundial cuyo ‌cierre virtual ha provocado una espiral alcista ⁠en los precios del petróleo, es ⁠un obstáculo importante en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya dura ⁠tres meses.

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Una resolución de Estados Unidos y Baréin ​sobre el estrecho lleva más de dos ‌semanas en debate, y la ‌votación se ha retrasado repetidamente, ya que China y ⁠Rusia han dado a entender que podrían vetarla.

El proyecto de resolución de Estados Unidos y Baréin exige a Irán que cese los ataques y la colocación de minas ​en el ‌estrecho. China y Rusia vetaron un texto similar respaldado por Washington en abril, argumentando que era parcial contra Teherán.

Washington ha conseguido que casi 140 países copatrocinen su texto con la esperanza de evitar ⁠un veto, afirmaron dos diplomáticos europeos. Francia, otra potencia con derecho a veto, se ha negado hasta ahora a respaldar el texto estadounidense.

"Hay un proyecto de resolución entre Estados Unidos y Baréin que se está debatiendo. Este constituye la base de las discusiones actuales. Aún no se ha anunciado la fecha ‌de la votación", declaró el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que París impulsará pronto una iniciativa en la ONU con el fin de consolidar los esfuerzos franco-británicos para organizar ‌una misión internacional destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho, una vez que la situación lo permita y ‌tras consultar con ⁠Washington y Teherán.

"Estamos trabajando en una misión internacional para restablecer la libertad de navegación. También ​hemos preparado, en nuestra calidad de miembro permanente, un proyecto de resolución que podría debatirse si las condiciones son adecuadas", afirmó Confavreux.

Con información de Reuters