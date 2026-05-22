Rescatistas trabajan en la escena cerca de un edificio de dormitorios destruido del Colegio Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk después de un ataque nocturno

​Las autoridades rusas dijeron que al menos cuatro personas habían perdido la vida y 35 menores ‌habían resultado heridos en ‌un ataque con drones ucranianos perpetrado durante la noche contra una residencia de estudiantes en la región de Luhansk, controlada por Rusia, en el este de Ucrania.

Reuters no pudo verificar de forma independiente lo ocurrido y el viernes no hubo comentarios inmediatos por ​parte de Ucrania, ⁠que quiere recuperar Luhansk, una de las cuatro ‌regiones orientales que Moscú reclamó unilateralmente como ⁠suyas en 2022, en lo ⁠que Kiev denunció como una apropiación ilegal de territorio.

Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Yana Lantratova, comisionada ⁠de Derechos Humanos de Rusia, dijo que 86 ​adolescentes de entre 14 y 18 ‌años dormían en el interior ‌de la residencia perteneciente a la facultad de ⁠Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk cuando los drones ucranianos la atacaron durante la noche.

Leonid Pasechnik, el máximo responsable designado por Rusia en Luhansk, ​dijo que ‌se había rescatado a dos personas de entre los escombros y que los equipos de rescate seguían buscando a menores atrapados bajo los escombros.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió ⁠que se castigara a los responsables.

"Se trata de un crimen atroz. Un ataque contra una institución educativa en la que se encontraban niños y jóvenes", dijo Peskov a los periodistas.

"Lo más importante ahora es tomar medidas para retirar los escombros y prestar asistencia a quienes siguen atrapados".

Las ‌fotografías y el vídeo difundidos por las autoridades rusas mostraban a los equipos de rescate sacando en camilla a un hombre de entre los escombros, edificios gravemente dañados —uno de los cuales parecía haberse derrumbado parcialmente— e ‌incendios que aún ardían.

El presidente Volodímir Zelenski prometió la semana pasada que habría represalias, tras depositar rosas rojas sobre ‌los escombros de ⁠un edificio de apartamentos de Kiev donde un ataque con misiles rusos había matado ​a 24 personas, entre ellas tres niños.

Con información de Reuters