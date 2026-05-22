Efemérides del 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica y otros eventos destacados

El 22 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha destinada a promover la conciencia sobre la importancia de preservar la variedad de especies y ecosistemas en el planeta. Esta conmemoración invita a reflexionar sobre los desafíos ambientales actuales y la necesidad de proteger el equilibrio natural.

En Argentina y otras partes del mundo, esta jornada también está marcada por otras efemérides que resaltan acontecimientos históricos, culturales o sociales relevantes. Estas fechas especiales ofrecen una oportunidad para recordar y valorar distintos hitos que han dejado huella en la sociedad.

La celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica fue establecida para fomentar acciones que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, un recurso vital para la vida humana y el equilibrio ecológico global.

Además de la importancia ambiental, estas efemérides sirven como recordatorio para promover el compromiso individual y colectivo en la protección de la naturaleza y el respeto hacia todas las formas de vida.