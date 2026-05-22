Apagón en el CABA: se incendió una subestación y cortaron el servicio

Más de 40 usuarios se encontraban sin luz tras producirse un incendio en una subestación de la empresa Edesur y algunos de los barrios afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo.

Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fueron más de 70 mil usuarios sin suministro, cifra que bajó a 40.738, mientras que trascendió que el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

Además, se indicó que al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada y trascendió que, por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.

El servicio empezó a normalizarse de forma paulatina cerca de las 7, aunque todavía no había precisiones sobre cuándo quedaría completamente restablecido. Según informó la empresa distribuidora de energía eléctrica, el corte llegó a afectar a 103.760 usuarios en el momento de mayor impacto. Desde las 7:30, la cifra de usuarios sin suministro descendía a 24.586.

De acuerdo con el relevamiento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el apagón afectaba principalmente a los barrios de Almagro, con 8.098 usuarios sin servicio; Villa Crespo, con 6.355; y Caballito, con 5.363. En tanto, en La Paternal el suministro comenzó a restablecerse de manera mayoritaria durante las primeras horas de la mañana.

El comunicado de Edesur

Desde Edesur informaron que el corte de suministro se originó por un incidente registrado esta mañana en un transformador de la Subestación Centenario. Según explicó la empresa, el servicio fue interrumpido de manera preventiva “por razones de seguridad”.

La distribuidora eléctrica señaló además que, tras las maniobras realizadas por sus equipos técnicos, ya se restituyó el servicio para más del 70% de los usuarios inicialmente afectados. Asimismo, indicaron que el suministro continuará normalizándose de forma escalonada para el resto de los clientes.