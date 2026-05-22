El defensa español César Azpilicueta se retirará al final de la temporada

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Liga de Campeones - Octavos de final - Partido de vuelta - Atlético de Madrid vs Real Madrid - Estadio Metropolitano, Madrid, España - 12 de marzo de 2025. César Azpilicueta, del Atlético de Madrid

El ​defensa español César Azpilicueta anunció el viernes que se retirará del fútbol profesional al ‌final de la temporada, ‌poniendo así punto y final a una carrera que abarca dos décadas.

El jugador, de 36 años, militó en el Osasuna, el Olympique de Marsella, el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Sevilla, siendo su etapa más larga y ​destacada la ⁠que pasó en el club inglés.

Disputó 508 partidos ‌durante sus 11 años en el ⁠Chelsea y se convirtió en ⁠el primer jugador en ganar todos los títulos importantes con el equipo.

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Ganó dos títulos de la Premier ⁠League, una Copa FA, una Copa ​de la Liga, una Liga de ‌Campeones, dos Europa League, una ‌Supercopa y un Mundial de Clubes de ⁠la FIFA. Sus 13 participaciones en finales importantes con el Chelsea también siguen siendo un récord del club.

"Hoy quiero compartir que esta temporada ​será ‌la última de mi carrera como futbolista profesional. Tras tantos años cumpliendo mi sueño, siento que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa", escribió Azpilicueta en una ⁠publicación en redes sociales.

"Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y las amistades que he hecho."

"A mis compañeros, entrenadores y a cada miembro del 'staff' de todos los clubes ‌en los que he tenido la suerte de estar: gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día".

Azpilicueta fichó por el Atlético de Madrid en 2023, donde pasó dos temporadas ‌antes de fichar por el Sevilla el año pasado, con el que ha disputado 16 partidos de ‌LaLiga esta temporada.

Ha ⁠disputado 44 partidos con la selección española y formó parte de las ​plantillas en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022.

Con información de Reuters