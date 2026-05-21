Fuego israelí mata a un niño en Gaza mientras testigos reportan más órdenes de evacuación

Un palestino inspecciona el lugar donde se ha producido un ataque israelí a una casa cuyos inquilinos habían sido avisados por el ejército israelí para que la evacuaran, en el campo de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud ​Issa

EL CAIRO/GAZA, 21 mayo (Reuters) - Un ataque con drones israelíes mató el jueves a un niño de 13 años en el norte de la Franja de Gaza, según informaron ‌fuentes sanitarias, mientras que los residentes ‌denunciaron la reaparición de las advertencias israelíes que instan a la población a huir antes de los ataques, una práctica que había remitido en gran medida tras el alto el fuego de octubre.

Los servicios médicos indicaron que el niño murió y otras personas resultaron heridas cuando un dron israelí lanzó una granada en la localidad de Beit Lahiya.

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El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente.

El alto el fuego de octubre, negociado por el presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, no ⁠ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza, y tanto Israel como Hamás se ‌encuentran en un punto muerto en las conversaciones indirectas sobre el desarme del ⁠grupo miliciano.

El alto el fuego dejó a Israel en ⁠control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una franja de territorio a lo largo de la costa.

Unos 880 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que ⁠entró en vigor la tregua, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza ​que no distinguen entre combatientes y civiles. Cuatro soldados israelíes fueron ‌asesinados por milicianos durante el mismo periodo, según ‌el ejército israelí.

Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes. Israel afirma ⁠que sus ataques posteriores al alto el fuego tienen como objetivo prevenir ataques o impedir que la gente se acerque a su línea de armisticio con Hamás.

NUEVAS ÓRDENES DE EVACUACIÓN

Los residentes de Gaza afirman que las fuerzas israelíes han reanudado en los últimos días la emisión ​de órdenes de ‌evacuación antes de los ataques. Testigos informaron de al menos tres avisos de este tipo en los últimos dos días, dirigidos contra dos viviendas y un campamento de tiendas de campaña.

Las órdenes llegaron por la noche, lo que obligó a decenas de familias a huir en la oscuridad, según afirmaron.

El martes, el ejército ⁠ordenó a las familias desplazadas de un campamento de tiendas de campaña en la densamente poblada zona de Mawasi, en Jan Yunis, que se marcharan antes de bombardear una tienda, según testigos. Emitió una advertencia similar en el campo de Bureij, en el norte de Gaza, antes de bombardear una casa, según testigos.

Ibrahim Ismail, de 60 años, dijo que el miércoles por la noche el ejército le ordenó a él y a varias familias que evacuaran su edificio de apartamentos de cuatro plantas ‌en el centro de Gaza antes de bombardearlo. Las viviendas cercanas también resultaron dañadas y dos personas resultaron heridas, afirmó.

El jueves por la mañana, los residentes de la zona se apresuraron a comprobar el estado de sus hogares, rebuscando entre los escombros cualquier objeto o prenda que pudieran salvar. Otros utilizaron una excavadora para despejar las carreteras de los escombros de las casas dañadas ‌o destruidas en el ataque aéreo israelí.

"Mira, trabajas durante 30 años y, en cinco minutos, ya no queda nada. No hablen de alto el fuego ni de tregua: todo son mentiras. La guerra es ‌la guerra", dijo Ismail.

El ⁠ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre las órdenes que indicaban a la población que huyera. En el pasado, ha afirmado que las órdenes ​tienen como objetivo evitar daños a la población civil cuando se ataca a grupos milicianos. No ha explicado por qué podría haber reanudado la emisión de tales órdenes en Gaza.

Con información de Reuters